مواقف أثارت فيها «ويزو» الجدل قبل ظهورها في «رامز عقله طار»: معاكسة «فهمي» وشعر أخضر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ«ويزو»، في برنامج «رامز عقله طار» الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشة MBC، وتدور أحداثه داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

وفي هذه الحلقة، أصيبت الفنانة بانهيار بعد أن علمت بأنها وقعت ضحية رامز جلال، لتبرح الأخير ضربا بعد علمها بأنها وقعت ضحيته.

ويرصد «هن» أبرز المواقف المثيرة للجدل التي تعرضت لها «ويزو»:

«ويزو» بشعر متعدد الألوان

في مطلع 2020، ظهرت دينا محسن، بـ«نيو لوك»، حيث أطلت بشعر ملون يجمع بين الأخضر والأزرق والرمادي، واضعة «باندا» سوداء منقوشة على رأسها، مرتدية ملابس شتوية فاتحة اللون، مكتفية بوضع «إيموشن» قلب على صورتها.

شكوك حول خضوع ويزو لعمليات «تكميم»

وفي أكتوبر 2019، فاجئت الفنانة دينا محسن الشهير بـ«ويزو»، متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث أطلت بوجه نحيف للغاية، ما جعل متابعوها يتوقعون إنها خضعت لعمليات تكميم معدة وهو ما نفته لاحقا.

معاكسة أحمد فهمي لـ«ويزو»

«خايف أعاكس شريف يضربنا».. تلك هي المغازلة التي دونها الفنان أحمد فهمي على صورة للفنانة الشابة التي تم نشرها في 2019 عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وظهرت خلالها بملابس فضفاضة وبدون مكياج، ليرد زوجها الفنان شريف حسني، على تعليق الفنان قائلا: «لأ عاكس براحتك، أنا نايم من الساعة 9:37»، إلا أن الفنانة قررت الاكتفاء بالتعليق بعدد كبير من الوجوه التعبيرية الضاحكة.

هدية غير تقليدية لـ ويزو في عيد الحب

وخلال لقاء سابق مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية CBC، تحدثت ويزو عن أول هدية تلقتها من زوجها في عيد الحب خلال بعد خطوبتهما، قائلة إنه أهداها صينية محشي كرنب وورق عنب مدون عليها كلمة بحبك بالكفتة وزند: «لقيته داخل عليها مسرح مصر ومعاه كيس هدايا جواه الصينية ودبدوب على شكل عريس وعروسة».