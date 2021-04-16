محمد رشاد يرد على مي حلمي: «جعانة شهرة وكلامها مبالغ فيه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قرر الفنان محمد رشاد، طليق الإعلامية مي حلمي، الرد على حديثها حول انفصالهما، وتصريحاتها مع الإعلامية والمخرجة إيناس الدغيدي، خلال برنامجها «شيخ الحارة»، المُذاع على فضائية «القاهرة والناس».

وشارك «رشاد» عبر خاصية القصص المصورة، «ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بصورة دون عليها عبارة تقول: «متخافش من اللي ياكل خيرك وينكر».

وسرعان ما تفاعل معه متابعوه، مدونون: «لا انت ملاك ولا هي ملاك»، ما دفعه للرد، قائلًا: «مقولتش إني ملاك، وإن حد تاني شيطان، إحنا بشر وكلنا بنخطئ بس أنا ملاك».

وتابع متابع آخر: «ردك المرة دي قوة مش ضعف، لأن مريض الشهرة كل ما اللي قدامه ساكت بيصدق نفسه ويعيش دور الضحية».

هذا الحديث صدق عليه محمد رشاد، قائلًا: «دي حقيقة فعلًا، صفحة وقفلتها وفضلت ساكت عليها شهور، بس جعان الشهرة طول ماللي قدامه ساكت بيزيد فيها، أنا رديت بعد ما سمعت تسجيلاتها في الحلقة، كلام لازم أرد عليه لأنه مبالغ فيه وقليل الأدب».

مي حلمي تكشف سبب انفصالها عن محمد رشاد

وكشفت الإعلامية مي حلمي، حقيقة ما تردد عن محاولة انتحارها بعد طلاقها من المطرب محمد رشاد، بعدما تعرضت للاكتئاب، قائلة: «كان بيكلمني في التليفون بعد ما عرفت حاجة معينة، ماردتش، طلّع الأمن يرن على الباب فماردتش، كلم أهلي في البيت عشان يفتح الباب، ومجاش بنفسه».

وتابعت خلال حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي مقدمة برنامج «شيخ الحارة»، الذي يعرض عبر شاشة «القاهرة والناس»: «ماكنتش عاوزاه يرجع، لكن الخيانة وجعتني، ومكنتش قادرة، وأدام اتوجعت من حد يبقى سهل أوجع نفسي، وندمت إني عملت كده، وده بعد ما وصلت لمرحلة صعبة من الاكتئاب لأن حياتي كلها كانت له، كنت بحاول أنجحه وأنجح معاه، وده عطلني عن حاجات تانية، ودايما كنت كل ما آجي أخد القرار إني أمشي، كانت الأيام والذكريات والسفر اللي بيننا والعِشرة بتشفع له، كنت دايما أقول اللي أعرفه أحسن من اللي معرفهوش».