صور جديدة من زفاف شقيقة هنا الزاهد في «الطاووس»: فستانها من توقيع سامو هجرس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت فرح الزاهد، شقيقة الممثلة هنا الزاهد، عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورا جديدة من حفل زفافها الدرامي على الفنان محمد عادل الشهير بـ«ميدو»، ضمن أحداث مسلسل «الطاووس»، الذي يشارك حاليا في السباق الرمضاني 2021، محققا نسب مشاهدات عالية.

تفاصيل فستان فرح الزاهد ضمن أحداث مسلسل «الطاووس»

ولفتت فرح الزاهد الأنظار في حفل زفافها في «الطاووس» بفستان أبيض «وان شولدر» بكتف واحد، من توقيع مصمم الأزياء سامو هجرس، الذي تميز بالبساطة وخلوه من النقوش، فضلا عن أنه كان طويلا وفضفاضا، مع اختيارها مكياج هادئ غير سموكي، وشعر أشقر منسدل.

وتضمنت بعض الصور التي شاركتها فرح الزاهد، ظهور الفنان الشاب معها، مرتديا بدلة مودرن قاتمة اللون، بصحبة مجموعة من الفنانين الشاب.

يشار إلى أن مسلسل «الطاووس» يعد العمل الفني الأول الذي تشارك فيه فرح الزاهد في دور ثانوي، ويتضمن المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الفن من مختلف الوطن العربي، من بينهم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، ومن تأليف محمد ناير، وسيناريو وحوار كريم الدليل، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

معلومات عن مسلسل «الطاووس»

ومسلسل «الطاووس» من الأعمال الدرامية التي تدور في إطار درامي اجتماعي إنساني، حيث تبرز الأحداث مدى المعاناة التي يواجهها بعض أفراد الطبقة الفقيرة والتي تمثلها «أمنية» سهر الصايغ، والتي تعمل عاملة نظافة في أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الساحل الشمالي، حيث اضطرت للقبول بتلك المهنة لتتمكن من الإنفاق على والدها المريض وشقيقتها التي انفصلت عن زوجها، وكذلك توفير نفقات دراستها الجامعية.

وتضمنت أحداث المسلسل مشهد الاغتصاب أمنية «سهر الصايغ»، ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «الطاووس»، بعد أن تم تخديرها على يد مجموعة من أبناء رجال أصحاب نفوذ، وذلك بعد خطف أحدهم لهاتفها الشخصي، خلال عملها داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الساحل الشمالي.