مي حلمي تكشف سبب انفصالها عن محمد رشاد.. «كنت هنتحر بسببه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تطرقت الإعلامية مي حلمي، إلى حقيقة ما تردد عن محاولة انتحارها بعد طلاقها من المطرب محمد رشاد، بعدما تعرضت للاكتئاب وذلك خلال حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي مقدمة برنامج «شيخ الحارة»، الذي يعرض عبر شاشة «القاهرة والناس».

وقالت مي حلمي، إنها حاولت الانتحار: «كان بيكلمني في التليفون بعد ما عرفت حاجة معينة، ماردتش، طلّع الأمن يرن على الباب فماردتش، كلم أهلي في البيت عشان يفتح الباب، ومجاش بنفسه».

وعن سبب إقدامها على الانتحار، قالت حلمي: «ماكنتش عاوزاه يرجع، لكن الخيانة وجعتني، ومكنتش قادرة، وأدام اتوجعت من حد يبقى سهل أوجع نفسي، وندمت إني عملت كده، وده بعد ما وصلت لمرحلة صعبة من الاكتئاب لأن حياتي كلها كانت له، كنت بحاول أنجحه وأنجح معاه، وده عطلني عن حاجات تانية، ودايما كنت كل ما آجي أخد القرار إني أمشي، كانت الأيام والذكريات والسفر اللي بيننا والعِشرة بتشفع له، كنت دايما أقول اللي أعرفه أحسن من اللي معرفهوش».

وحول توتر علاقتها بالفنانة لقاء الخميسي، بعدما دافعت عن زوجها محمد عبدالمنصف حارس مرمى نادي وادي دجلة، وطالبت حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، بضمه إلى قائمة المنتخب، أوضحت: «ماكنتش بلقح، ماينفعش أعدل على المدير الفني للمنتخب، وقلت إن شكلنا وحش أوي قدام العالم وإن مصر مش قليلة، ولما دافعت عن محمد رشاد كنت بدافع من بيتي وكزوجة مش من مكان شغلي».