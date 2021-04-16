احذري.. 4 أخطاء ترتكبها ربات البيوت أثناء الطبخ

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

رغم احتراف الكثير من ربات البيوت في الطهي، وخبرتهن الواسعة في المطبخ بشكل عام، لكن هناك بعض الأخطاء التي يقعن فيها مرارا وتكرارا دون معرفة ذلك، حتى أصبحت أخطاءً شائعة تقع فيها معظم السيدات.

التقرير التالي الذي عرضته «سبوتينك»، يوةضح كيفية تجنبك بعض الأخطاء الشائعة في المطبخ، نقلًا عن خبراء في الطهي.

عدم استخدام سكين حاد

ذكرت الشيف كارين أكونوفيتش، المالك والشيف التنفيذي لشركة Fox & the Knife، أن السكاكين الحادة أمر لا بد من استخدامها، ويعتقد الكثيرون أن السكين الحاد يسبب أضرارا كبيرا، وهذا اعتقاد خاطئ، فالسكين غير الحادة، هي التي تسبب أكبر ضرر.

وينصح عادة بشراء سكين جيد والحفاظ عليها حادة باستمرار، ما يجعلك تشعر بتحسن في الطبخ.

استخدام الأعشاب الحديثة

استخدام الأعشاب القديمة أفضل بكثير من الأعشاب الحديثة التي لن تضيف شيئا من النكهات على الأطباق.

إضافة التوابل في النهاية

تنصح الشيف كارين بضرورة الحرص على تتبيل الأطباق حتى النهاية، إذ تقول الشيف أنه في الكثير من الأحيان لا يقوم طهاة المنزل بتتبيل أطباقهم حتى النهاية، لكن يمكنك وضع الأعشاب والتوابل من بداية الطهي حتى نهايته، ويعطي مذاقا شهيا.

الاعتماد على الطعام الجاهز

بينما ذكر الشيف مايكل جلازيير، الشيف التنفيذي لمطعم أفيرت براسيري بولاية كونيكتيكت الأمريكية، أن شراء المكونات الطازجة لإعداد الوجبات أمر في غاية الأهمية، ويعتقد الكثير من الناس أن شراء الطعام الجاهز هو الطريق الصحيح، لكن بالعكس هو شراء مكونات الطعام وإعداده في المنزل هو الطريقة الوحيدة لضمان أن الطعام الذي تشتريه طازجًا، حتى إن استغرق ذلك وقت أطول لكن في النهاية النتيجة رائعة.