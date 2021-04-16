إليكِ 8 طرق سهلة لتكثيف شعر الحاجب.. منها "ميه البصل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نور جمال

ترغب الفتيات في الحصول على حواجب مثالية كثيفة وذات شكل جميل، لكنها تتعب كثيراً في تجربة العديد من المنتجات التي لا تجدي نفعها، ولهذا نستعرض لكم طرق بسيطة وسهلة للعناية بها ولتكثيفها وفقا لموقع "brightside".

1- خلطة زيوت طبيعية:

مع هذه الوصفة، لن تقوي وتطيل فقط حواجبك ولكن رموشك أيضًا.

في زجاجة صغيرة، اخلطي كميات متساوية من جوز الهند وزيت الخروع، ثم أضيفي ملعقة صغيرة من زيت الأفوكادو قلبي كل شيء معاً، ثم ضعي المزيج على حاجبيك باستخدام فرشاة الماسكارا أو بأصابعك.

2- خلطة غنية بالفيتامينات:

يساعد هذا الخليط على استعادة وتقوية حاجبيك، ما يجعل الشعر ناعمًا ولامعاً.

اخلطي ملعقة صغيرة من جل الصبار وملعقتين صغيرتين من زيت الخروع وكبسولتين من فيتامين هـ، ثم ضعي المزيج بفرشاة أو بأصابعك قبل الذهاب إلى النوم واشطفيه في الصباح.

3- مياه البصل:

يغذي عصير البصل بصيلات الشعر ويقويها، ويسرع نمو الشعر، ويضيف لمعاناً.

خذي بصلة صغيرة وافرميها جيداً، واستخرجي العصير، ثم ضعيه على حاجبيك ودلكي به لمدة 5 دقائق، واشطفيه بالغسول والماء البارد أو يمكنك ببساطة مسح حاجبيك بقطعة من البصل.

4- ماسك اللبن:

يحتوي الحليب على البروتين وفيتامين ب وحمض اللبنيك والكالسيوم، ممايعيد ويحمي شعرك مع تحفيز إنتاج الكولاجين.

لذلك ضعي قطعة قطن في اللبن كامل الدسم وامسحي حاجبيك واتركيه يجف ثم اشطفيه بغسولك المعتاد.

5- عصير الليمون:

يعتبر الليمون مصدراً قيماً للفيتامينات ومضادات الأكسدة الضرورية لتقوية الشعر وجعله ينمو، لكن كن حذرًا قد يكون له تأثير تفتيح ملحوظ.

امسحي حاجبيك بشريحة من الليمون، وانتظري لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطفي العصير.

6- خليط الزيوت الأساسية:

للحصول على أفضل النتائج، يحب استخدام زيت شجرة الشاي أو زيت اللافندر المعروفين بخصائصهما المهدئة والقوية والمرطبة، من الأفضل استخدامها مع زيت أساسي (جوز الهند أو الزيتون أو الخروع)، وتأكدي من اختبار كل مكون بحثًا عن أي رد فعل تحسسي عن طريق وضع كميات صغيرة من الزيت على يدك، وبعد ذلك قومي بتدليكه برفق على حاجبيك كرري العلاج يوميا.

7-صفار البيض:

يعد صفار البيض مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والبروتينات التي تقوي وتكثف شعر الحاجب على بسهولة.

خذي صفار بيضة واحدة واخفقيها وضعيها على حاجبيك، واتركيه لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطفيه.

8-الفازلين:

يستخدم الفازلين لترطيب وتكثيف الحواجب وهو أيضًا رائع لجعلها تنمو ومنحها شكلًا جذابًا.

ضعي الفازلين النقي على حاجبيك، بعد إزالة أي مكياج وغسل وجهك من قبل، يمكنك أيضًا خلطه مع زيت الخروع أو الزيتون أو الصبار أو الزيوت الأساسية أو الحليب.

وفي النهاية بغض النظر عن الوصفة التي تختارها، تأكدي من تكررها يوميًا أو على الأقل عدة مرات في الأسبوع، بهذه الطريقة، ستجدي قريبًا أن حواجبك قد تحسنت بشكل كبير.



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