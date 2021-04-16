كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 أبريل 2021 07:34 مساءً - تسعى كل إمرأة للحصول على أظافر جميلة وجذّابة، إذ يعتبر جمال الأظافر من الأمور المهمّة التي تُميّزها، وتُعطيها سحرًا وجاذبية. ولا تبدو الأظافر القصيرة المشذبة رائعة فحسب، بل إنها أقل عرضة لإيواء الأوساخ والبكتيريا، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالعدوى، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تُساعد تقنية قص الأظافر الصحيحة في منع المشكلات الشائعة مثل الأظافر المعلقة والأظافر الغارزة في الجلد. وفي الآتي، يطلع "الخليج 365.نت" القارئات على فوائد قصّ الأظافر:



فوائد قص الأظافر للحفاظ على جمالها

فوائد قص الأظافر لمنعها من التكسّر

تعرّفي على فوائد قص الأظافر والخطوات الصحيحة التي يجب عليك اتباعها؛ لضمان قصّ أظافرك بشكل صحيح.



فوائد قص الأظافر

قص الأظافر بشكل منتظم يُساعد في الحفاظ على قوتها

وقاية الأظافر من التكسُّر، وبالتالي منع الإصابة بالآلام التي تنتج عن تكسرها.

زيادة قوة وصلابة الأظافر، لذلك يُنصح بقصها بشكل منتظم.

يحمي قص الأظافر الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض، نظرًا لمنع تراكم الأوساخ تحتها.

يُحافظ قص الأظافر على مرونتها في العمل اليومي في مختلف الأنشطة.

يُسهِّل قص الأظافر عملية التقاط الأشياء، والتحكم بها، وإمساكها.



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الطرق الصحيحة لقصّ الأظافر

يُفيد قص الأظافر في تقويتها

على الرغم من أن تقليم الأظافر يبدو بسيطًا جدًا، إلا أنَّ هناك بعض الخطوات المهمة التي يجب عليك اتباعها لضمان قص أظافرك بشكل صحيح، ويوصي أطباء الجلد بالنصائح الآتية:

تنعيم وتليين الأظافر: أفضل وقت لتقليم أظافرك هو بعد الإستحمام مباشرة، ومع ذلك، إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فقومي بنقع أظافرك في ماء فاتر لبضع دقائق لتليينها.

أفضل وقت لتقليم أظافرك هو بعد الإستحمام مباشرة، ومع ذلك، إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فقومي بنقع أظافرك في ماء فاتر لبضع دقائق لتليينها. الأدوات المناسبة: استخدمي مقص أظافر لأظافر يديك ومقص أظافر لأظافر قدميك وذلك لمنع نقل العدوى، وقومي بقص الظفر بشكل مستقيم تقريبًا، واستخدمي مبرد أظافر أو لوح صنفرة لتدوير الأظافر قليلاً في الزوايا للحصول على أقصى قدر من القوة، حيث سيساعد ذلك على إبقائها قوية ويمنعها من الالتصاق بأشياء مثل الملابس أو الأثاث.

برد الأظافر بالشكل الصحيح لمنع إضعافها وتكسرها

تنعيم الحواف الخشنة : قومي ببرد الظفر دائمًا في نفس الاتجاه، لأن البرد ذهابًا وإيابًا يُمكن أن يضعف أظافرك.

: قومي ببرد الظفر دائمًا في نفس الاتجاه، لأن البرد ذهابًا وإيابًا يُمكن أن يضعف أظافرك. الجلد الزائد: تجنبي قطع الجلد الزائد أو دفعه للخلف، فعند تقليم أو قطع الجلد الدهني، يكون من السهل على البكتيريا والجراثيم الأخرى الدخول إلى جسمك والتسبب في حدوث عدوى، وإذا أصبت بعدوى في الأظافر، فقد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للتخلص منها.

تجنبي قطع الجلد الزائد أو دفعه للخلف، فعند تقليم أو قطع الجلد الدهني، يكون من السهل على البكتيريا والجراثيم الأخرى الدخول إلى جسمك والتسبب في حدوث عدوى، وإذا أصبت بعدوى في الأظافر، فقد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للتخلص منها. الترطيب: رطبي أظافرك بعد التشذيب للمساعدة في الحفاظ على مرونتها، وهذا مهم بشكل خاص عندما يكون الهواء جافًا لأنَّ الأظافر الجافة تنقسم بسهولة أكبر.



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نصائح لأظافر صحية

كيفية الحفاظ على صحة أظافرك

تعكس الأظافر صحتنا العامة، وهذا هو سبب أهمية العناية المناسبة بالأظافر. فيما يأتي بعض النصائح للحفاظ على صحة أظافرك:

حافظي على الأظافر نظيفة وجافة.

وجافة. تخصيص وقتٍ للعناية بالأظافر، وذلك من خلال استخدام قطنة مبللة بزيت فيتامين هـ، ثمّ تمريرها على الأظافر، والجلد المحيط بها، ثم دفع الجلد برفق مع كريم مرطب، ثمّ تطبيق طبقة من مقوّي الأظافر عليها.

تجنب استخدام مزيل الأظافر الذي يحتوي على الأسيتون لأنّه يؤدّي إلى هشاشة الأظافر وجفافها، ويُنصح باستخدام مزيل طلاء الأظافر المحتوي على الأسيتات.

لا تقضمي أظافرك أو تزيلي الجلد الزائد، فيمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى إتلاف الظفر.

لا تستخدمي أظافرك كأداة، مثل فتح العلب المنبثقة لأنها ترققها، وتضعفها، وتزيد من سرعة تكسرها.

عندما تكون أظافر القدم سميكة ويصعب قصُّها، انقعي قدميك في ماء مالح دافئ، اخلطي ملعقة صغيرة من الملح لكل نصف لتر من الماء وانقعيها لمدة 5 إلى 10 دقائق.

الحرص على برد الأظافر عند نموّها، بالإضافة إلى تجنب بردها في الاتجاهين ذهابًا وإيابًا، حيث ينصح ببردها في اتجاه واحد، وهي جافة لأنه عادةً ما تكون الأظافر المبللة عرضة للكسر، بسبب ضعفها.

ارتدي الأحذية التي تناسبك بشكل صحيح، وقومي أيضًا بتبديل زوج الأحذية الذي ترتديه كل يوم.

تناولي كمية كافية من الأطعمة الغنية بالبروتينات، وذلك لأنّها من المكوّنات الأساسية المُكونة للأظافر، ومن الممكن الحصول عليها من اللحوم البيضاء، واللحوم الحمراء، ومنتجات الصويا، ومنتجات الألبان، وتناول أيضًا الأطعمة المحتوية على أوميغا3 والحديد لأنها تحافظ على صحة الأظافر، وتمنع تشقّقها، ومن الممكن الحصول عليه من الخضروات الورقية، والبيض، واللحوم الحمراء، والمكسّرات، والسبانخ.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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