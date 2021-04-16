عطر زهرة الفاوانيا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 أبريل 2021 07:34 مساءً - تُعَدُّ العطور المركبة من ورود الربيع من كلاسيكيات عالم الجمال، على الرغم من كونها الخلطات الأقوى في الرائحة والأكثر حدة، وتمنح هذه العطور لصاحبتها إحساساً من التميز والفرح، كما أنها تعبِّر عن الشخصية القوية واللافتة للأنظار، ولا سيما زهرة الفاوانيا، التي تدخل في صناعة العطور النسائيّة المختلفة لتعطي طابعاً جريئاً لشخصية المرأة، ويمكن دمج هذه النفحات مع مجموعة من الفواكه الخضراء والزهور البيضاء، لينتج عن هذا الخليط رائحة لافتة.



عطر ATTRAPE-RÊVES من لويس فيتون Louis vuitton

عطر ATTRAPE-RÊVES



يستحضر هذا العطر من لويس فيتون صوراً للظواهر الطبيعية المحفورة بعمق في الذاكرة، ويتميز العطر برائحة الكاكاو الخفيفة التي تشبه في رقّتها التجسيد العطري للحظة الرائعة التي تفصل بين الحلم والواقع، مع باقة من نبات الفاوانيا وزيت قلب البتشولي الأرضي، ليمتزج بالرائحة المتألقة والمنعشة لثمرة الليتشي، إلى جانب نفحات الزنجبيل والبرغموت، ويعكس هذا العطر المبهج طابعاً احتفالياً يشيد بكل ما هو مذهل عجيب.

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عطر فلورا الفاوانيا من لوكستيان Locoitane

عطر فلورا الفاوانيا من لوكستيان



يلتقط عطر فلورا الفاوانيا من لوكستيان تركيز قلب البتلات ليمزج هذا الإكسير الأنثوي مع رهافة أزهار الفاوانيا بحسّيّة أزهار الماغنوليا في عطر زهريّ آسر يطبعه أثر خشبي، ويضمّ العطر خلاصة الفاوانيا المحصودة من منطقة دروم في جنوب فرنسا مع روائح البرغموت والليمون الهندي والخضار والورود بنفحات الأرز والمسك المميزة.



‏Miss Dior Absolutely Blooming من ديور Dior

Miss Dior Absolutely Blooming من ديور Dior



تعود متعة الأزهار في هذا العطر المميز والأنثوي إلى كون نفحاته العليا من التوت الأحمر وورود غراس والزهور الدمشقية، ويحتضن رائحة الفاوانيا الحسية لتتفتح في قاعدة من نفحات المسك الأبيض بتناغم إيجابي ومبهج لملكة جمال ديور المرحة.

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عطر Si Rose Signature من جورجيو أرماني Giorgio Armani

عطر Si Rose Signature



يجمع هذا العطر النسائي من جورجيو أرماني ثنائياً فاخراً من الورود مع نسمات من فاكهة اليوسفي وعنب الثعلب الهندي، ليعبِّر عن الأنوثة والجرأة، ويمنحك رائحة ناعمة تليق بكل إطلالاتك.



عطر روز كوتور من إيلي صعب Elie Saab

عطر روز كوتور من إيلي صعب



يُستوحى هذا العطر من إبداعات إيلي صعب الاستثنائية المتمحورة حول الزهور مع إعادة تقديم نفحات الزهور البيضاء بأسلوب جديد، وتمنحك عطراً منعشاً يفوح بنفحات من الزهور الآسرة كزهرة الفاوانيا والياسمين ورحيق الزهر وخشب الصندل والباتشولي بأسلوب ناعم.

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