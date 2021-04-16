نجمات المغرب يحتفلن بحلول رمضان بإطلالات تقليدية أصيلة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 أبريل 2021 07:34 مساءً - هنأ مجموعة من الفنانين المغاربة جمهورهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، عبر حساباتهم الرسمية على مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

في المقابل شاركوا صورا لهم بإطلالات تقليدية، أرفقوها بعبارات يباركون من خلالها قدوم شهر رمضان الفضيل، فكانت هذه أبرز التغريدات والتدوينات :



رمضان مبارك سعيد

لطيفة رأفت بجلباب أبيض مزركش بورود بالأخضر والبنفسجي - الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام



ونشرت الفنانة المغربية لطيفة رأفت صورة لها بالجلباب أرفقتها بتعليق كتبت فيه: " عواشركم مبروكة بالصحة والعافية وطول العمر يا رب ".

ابتسام تسكت بجلباب أخضر غامق -الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام



وبدورها تمنت الفنانة ابتسام تسكت لمتابعيها رمضان كريم، وكتبت: " رمضان مبارك سعيد كل عام وأنتم بألف خير ".

سميرة سعيد بكاندورة باللون الأصفر- الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام



الفنانة سميرة سعيد علقت على صورة لها بالـ "كندورة ": "كل عام وأنتم بخير.. مبارك عليكم الشهر.. رمضان كريم أعاده الله عليكم أعوام عديدة وأزمنة مديدة.. أعاده الله علينا وعليكم بالخير والمسرات.. ".

دنيا بطمة بجلباب اخضر مزركش- الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام



دنيا بطمة شاركت هي الأخرى صورة لها بالجلباب، كما باركت لجمهورها بمناسبة شهر رمضان أرفقته بتعليق جاء فيه: الأناقة المغربية لها طعم مختلف، رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير".

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