البدلات الذكورية موضة الصيف للنساء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 أبريل 2021 07:34 مساءً - تمنح البدلات الذكورية السيدات رونقاً خاصاً وتعكس جرأتها المميّزة، وحالة من التمرّد على إطلالاتها الناعمة المعتادة بشكل عام. فلماذا لا تتألّق السيدة بالبدلة المستوحاة من خطوط البدلة الذكورية التي تبرز بلمسات أنثوية، ألوان فرحة وحيوية، بالإضافة إلى قصّات وتصاميم كلاسيكية؟!



القطع الرائجة

Coperni كوبرني



كانت ولا تزال تصماميم البدلات النسائية من القطع الرائجة، التى تستعين بها النساء في مناسبات رسمية، تتناسب في تصميماتها مع أنوثتها، ويبدو أن البعض الآخر من النساء لم تنل رضاهن تلك البدلة النسائية، ليجدن الحل في البدلة الرجالية، خاصة بعدما فجّر بعض مصمّمي الأزياء في العالم موضة البدلة المستوحاة من الأزياء الذكورية بقصّات كلاسيكية غير تقليدية.

يختلف ارتداء البدلة الرسمية بتنوّع المناسبات، فلم تعد تقتصر على مقابلات العمل والمكتب، بل أصبحت ترتديها السيدة في أهم المناسبات الرسمية وعلى السجادة الحمراء.

ليس من الضروري اعتماد البدلة الذكورية كما هي، إذ يمكن للسيدة أن تغيّر في السترة والسروال والقميص، وتنسيقها بشكل متناغم مع بعضها البعض، ومن الضروري تجنّب انتعال الأحذية الرياضية مع هذا النوع من التصاميم، بل التوجّه نحو جزمة البوتس الجلدية أو حذاء الـPump.

لا شك أن موضة هذه البدلات عادت خلال هذا الموسم؛ لأنها تتلاءم وفصل الصيف؛ نظراً لأنها تعكس شعوراً بالراحة وحرية التنقّل، كما أنها مصمّمة بشكل يبرز قدرات السيدة ويؤكد ثقتها القوية في نفسها، لكن عودتها اختلفت عما كانت عليه في الفترات السابقة؛ إذ حملت في طيّاتها عصرية تتلاءم مع عصرنا الحالي للظهور بأجمل إطلالة، إن كان في المناسبات الرسمية أو السهرات المسائية، أو حتى إطلالات العمل... حتى تظهر صورة مغايرة لأناقتها وخياراتها للأزياء.

للسيدة التي تحبّ الظهور بإطلالة كلاسيكية، لا بدّ من اختيار البدلات الرسمية بتصاميم تقليدية، سواء في السترة أو السروال، أما السيدات اللاتي لا يفضلن الكلاسيكية المطلقة، فعليهن اختيار البدلات التي تتميّز بألوانها المتداخلة وبقصّاتها الغريبة، كإحدى البدلات باللونين الأحمر والأسود والمزيّنة بحزام معدني.

لصاحبات الشخصية المجنونة، واللاتي يرغبن بترك بصمة حتى في مكان العمل، لِمَ لا تخترن البدلات التي تكون باللون الأبيض بشكل كامل؟ والتي بالتأكيد ستمنحها إطلالة جذّابة.

وإذا كانت تبحث عن التميّز في خياراتها، فلا بدّ من ارتداء بدلات جاءت بإضافات جعلتها متميّزة عن غيرها، مثل التطريز والستر المزيّنة بالريش اللامع.

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مكانتها في عالم الموضة

Blanc de noirs بلان دو نوار



لا تزال البدلة الذكورية الكلاسيكية تحتفظ بمكانتها في عالم الموضة، وهي لا تزال رائجة في صيف 2021، حيث يتم تنسيق السروال الكلاسيكي مع البليزر، بالإضافة إلى الجيليه والقميص ذي الياقة الرسمية، بالإضافة إلى البدلة الذكورية العصرية الرائجة جداً بقصّة كلاسيكية مع السروال المستقيم والبليزر الضيّقة مع الفتحات الجانبية.

إذا كانت السيدة تبحث عن البدلات الذكورية الرائجة، يمكنها اختيار البدلة مع السروال ذات الأرجل الواسعة والبليزر الطويلة، ولا تتردّد في الخروج عن الألوان الكلاسيكية نحو الأصفر الفاتح على سبيل المثال، كما بإمكانها أن تختار البدلة ذات اللون الأحادي والقصّة الكلاسيكية والمزيّنة بالحزام العريض الملوّن مع نقشات الأزهار.

أما البدلات ذات الألوان المختلفة، حيث ينسّق السروال بلون مختلف عن البلايزر، فهي تضفي إلى الطلّة رونقاً لا مثيل له، وأخيراً لا مجال للهروب من البدلات ذات القصّة الذكورية، حيث تكون البليزر أكثر تحديداً وواسعة قليلاً.

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