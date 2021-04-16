بعد شك «مسعد» في زوجته بمسلسل موسى.. هل الرجل لديه سن يأس؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال أحداث الحلقة الثالثة من «مسلسل موسى»، واجه الفنان حمدي الوزير، الذي يجسد شخصية «مسعد»، زوجته «شفيقة» التي تمثل دورها الفنانة هبة مجدي، بخيانتها له، حيث اتهمها بأنها حامل من شخص آخر، ثم ضربها وجرح وجهها، وطردها من منزله ليلا.

هل يوجد سن يأس عند الرجال مثل النساء؟

فرق السن الكبير بين حمدي الوزير، وهبة مجدي شقيقة محمد رمضان في مسلسل موسى، هو ما دفع الجمهور إلى اعتقاد أن كبر السن تسبب في شك «مسعد» في زوجته، وأنه وصل إلى ما يوازي سن اليأس عند السيدات، ما جعله يشك في نسب طفله الذي حملته زوجته هبة مجدي.

في هذا الشأن، يوضح الدكتور أحمد عطية، الرئيس الأسبق للجمعية المصرية لأمراض الذكورة، وقسم أمراض الذكورة بكلية طب قصر العيني، في تصريحات خاصة لـ«هن»، أنه لا يوجد ما يسمى بسن اليأس عند الرجال، ويمكن للرجل أن ينجب مهما وصل سنه من الكبر.

وأضاف «عطية»، أن الرجل يمكن أن ينجب حتى وهو كبير السن، ولكن قدرته الجنسية يمكن أن تتأثر مع الكبر، كما أن خصوبته كرجل تقل تدريجيا مع العمر، ولكن لا تنقطع قدرته الإنجابية ولا تختفي أبدا مع الوقت مثل ما يحدث مع السيدات في سن اليأس.

وأكمل، أنه يمكن أن يكون حدث فتور في العلاقة الزوجية بين «مسعد» و«شفيقة» ضمن أحداث المسلسل، وهو ما جعله يشك في أنها حامل منه.