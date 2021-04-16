ظهرت في قصر النيل والقاهرة كابول.. بين «شفيقة» و«حنفية» كيف كانت موضة أسماء الفتيات قديما؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دراما رمضان العام الحالي ثرية بالأحداث القديمة والجديدة، ومن بين المسلسلات التي أظهرت الماضي بأحداثه المختلفة «موسى»، و«القاهرة كابول»، و«قصر النيل»، وفي تلك المسلسلات ظهرت نجمات بأسماء مختلفة عن الوقت الحالي تماما، وأبرزت المسلسلات موضة الأسماء في مصر خلال الخمسينات والثمانينات، ومن بين تلك الأسماء كاميليا وحلاوتهم وشفيقة.

كاميليا في مسلسل قصر النيل

تجسد الفنانة دينا الشربيني شخصية كاميليا في أحداث مسلسل قصر النيل، الذي يعرض حاليا ضمن سباق دراما رمضان 2021، وهو الاسم الذي كان موضة حينها، وتجسد الفنانة ريهام عبدالغفور شخصية «عايدة» وهو أيضا اسم من الأسماء القديمة، كما ظهر كذلك في المسلسل اسم شويكار والذي تجسد دورها مريم الخشت، بالإضافة إلى أسماء فريال وسوسن.

حلاوتهم في مسلسل موسى

تدور أحداث مسلسل موسى في إطار تشويقي في محافظة سوهاج عام 1942، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، وخلال تلك الفترة كانت هناك أسماء أخرى موضة عن الوقت الحالي، ومن بين تلك الأسماء، حلاوتهم التي تجسد شخصيتها الفنانة سمية الخشاب، وصباح التي تجسدها عبير صبري، وهبة مجدي مثلت شفيقة، وحنفية.

منال في مسلسل القاهرة كابول

تدور أحداث مسلسل القاهرة كابول في ثمانينيات القرن الماضي، وبطبيعة الحال كان الأسماء مغايرة، حيث جسدت الفنانة حنان مطاوع شخصية منال.

كما ظهرت الفنانة أحلام الجريتلي في مفاجأة للجمهور، وجسدت شخصية خيرات.