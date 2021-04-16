4 أخطاء تقلل من فوائد الشاي أبرزها إضافة الحليب

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر الشاي من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة وتساعد على فقدان الوزن، وهناك عدة أخطاء يرتكبها بعض الأشخاص ممكن أن تحول الشاي إلى مشروب ضار للجسم كما تقلل من فوائده، كما ذكرها موقع «times of india».

أخطاء تقلل من فوائد الشاي

زيادة السكر في الشاي

يؤدي زيادة السكر في الشاي إلى زيادة الوزن، والإصابة بمرض السكري، حيث لها أضرارا كثيرة على الصحة، ويفضل تناول الشاي الأسود أو الأخضر بكميات قليلة من السكر أو بدون سكر.

إضافة محليات صناعية للشاي

الخطأ الثاني الذي يقع فيه البعض، إضافة المحليات الصناعية إلى الشاي رغم أضرارها على الجسم، لذلك ينصح الخبراء دائما بالحد من هذه المُحليات.

إضافة الحليب إلى الشاي

يزيد إضافة القشطة أو الحليب إلى الشاي من عدد السعرات الحرارية الموجودة في كوب الشاي، لذا يجب تخفيض كميات القشطة أو الحليب المضافة إلى الشاي لتجنب زيادة السعرات الحرارية في الجسم.

نقع الشاي لفترة طويلة

يجب عدم الإفراط في نقع الشاي، لأن ذلك يؤدي إلى زيادة نسبة الكافيين الموجودة فيه.

فوائد تناول الشاي

- خفض ضغط الدم المرتفع.

- يساعد شرب الشاي بدون سكر في خفض مستويات ضغط الدم المرتفعة لدى الأشخاص المصابين بضغط الدم المرتفع.

- خفض خطر الإصابة بالسرطان.

- يقلل الشاي من خطر الإصابة بالسرطان مثل سرطان الجلد، وسرطان الثدي، والرئة، وسرطان البروستاتا.

- خفض خطر الإصابة بمرض السكري، وذلك بسبب خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات.

- يساعد في الحفاظ على صحة العظام، ويعود ذلك إلى وجود مادة الفايتوكيميكال التي تحمي العظام والمفاصل في الجسم.

أضرار شرب الشاي بعد الطعام

القلق وصعوبة النوم.

سرعة التنفس.

الصداع.

كثرة التبول.

غثيان وتقيؤ.

العصبية والأرق.

الارتعاش.

الضغط على العينين.

الإسهال.

اصفرار الأسنان.