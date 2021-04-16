ظهور جديد لابنة نهى العمروسي: نجوت من أشياء كثيرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عادت نازلي مصطفى كريم، ابنة الفنانة نهى العمروسي، للظهور من جديد، وذلك من خلال تعليقها على إحدى الموضوعات المنشورة عنها في صحيفة إيطالية.

وعلقت «نازلي» عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على ما نشر عنها، قائلة: «يعتقد الكثير منكم أنه يعرفني أو يعرف ما مررت به لكن على عكس الاعتقاد الشائع.. فإن حياتي أكبر بكثير مما تعتقد أنك تعرفه.. أنا أكثر بكثير مما حدث لي».

ووصفت «نازلي» نفسها قائلة: «أنا ناجية من أشياء أكثر مما تعتقد.. وقد نجوت من هذا وحدي.. أرجو منك ألا تعاملني كزهرة رقيقة أو كضحية.. أنا مقاتل وناجٍ وأنا أقوى مني.. أنا فخورة بكل شيء جعلني ما أنا عليه اليوم».

إخلاء سبيل نازلي من قضية الفيرمونت

وفي 6 يناير الماضي، حصلت نازلي مصطفى كريم، على إخلاء سبيل من قضية الفيرمونت، بعدما تم حبسها في بداية سبتمبر من العام الجاري، على ذمة التحقيقات في القضية المثيرة، التي تعرضت خلالها فتاة للاعتداء الجنسي الجماعي من مجموعة شباب.

وكانت النيابة العامة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، أمرت بإخلاء سبيل المتهمين، سيف الدين أحمد، ونازلي مصطفى ابنة الفنانة نهى العمروسي، المحبوسين على ذمة التحقيقات في واقعة «التعدي على فتاة بفندق فيرمونت» وما يرتبط بها من وقائع.

وكانت الفنانة نهى العمروسي علقت على إخلاء سبيل ابنتها «نازلي»، عبر حسابها على «فيسبوك»: «الحمد لله العدل الحق.. والشكر من بعده للنيابة العامة المصرية والتي كنت أنا وبنتي على ثقة تامة من عدلها ورحمتها وهم من قال فيهم الله المنصف (وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُون) شكرًا للنائب العام النزيه المستشار حمادة الصاوي».