الامارات | هندية تتبرع بشعرها لمتحف بعد 12 عامًا بدون قص

شكرا لقرائتكم خبر عن هندية تتبرع بشعرها لمتحف بعد 12 عامًا بدون قص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قصت الهندية نيلانشي باتيل التي تبلغ من العمر 18 عامًا، الحاصلة على لقب أطول شعر لمراهقة، شعرها لأول مرة منذ 12 عامًا، لتتبرع به إلى متحف «ريبليز».



وانتشر مقطع الفيديو، الذي تظهر فيه نيلانشي باتيل، البالغة من العمر 18 عاما بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وفيه يظهر مصفف شعر وهو يمنح الفتاة الهندية قصتها الأولى منذ أكثر من عقد.

وفازت نيلانشي بلقب أطول شعر على الإطلاق لمراهقة في عام 2018، عندما كانت تبلغ 16 عاما من العمر، وكان طول شعرها 170.5 سم.

وفي يوليو الماضي، قبل عيد ميلادها الـ18 مباشرة، تم قياس شعر نيلانشي للمرة الأخيرة، وقد بلغ 200 سم، ما جعلها تكسر رقمها القياسي السابق المسجل في موسوعة غينيس.

واستغرق الأمر من نيلانشي بعض الوقت لتقرر ما الذي ستفعله بشعرها بعد أن قصته، حيث كانت تفكر في ثلاثة خيارات، بيعه بالمزاد العلني أو التبرع به للجمعيات الخيرية أو لمتحف.

وبعد مداولاوت مع والدتها، التي كانت تساعدها في غسل شعرها وتصفيفه مرة واحدة في الأسبوع، قررت الفتاة التبرع به لمتحف "ريبلي" الذي يهتم بالأشياء الغريبة والنادرة.

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