كورونا اليوم: لغز وفاة الأطفال بسبب كوفيد-19.. وخطر حدوث تجلّط دم نادر بسبب الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد- 19 بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

-علامات استفهام حول وفاة الأطفال بسبب كوفيد-19 في البرازيل

بعد مرور أكثر من عام على انتشار الوباء، وصلت الوفيات في البرازيل الآن إلى ذروتها، لكن الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو عدد الأطفال الذين يموتون بسبب كوفيد-19.

توفي المزيد من الأطفال الصغار بسبب فيروس كورونا في البرازيل أكثر من أي مكان آخر في العالم، فمنذ بداية الوباء، توفي 1300 طفل دون عامهم الأول بسبب الفيروس في البرازيل، وفقًا لـ"بي بي سي".

-الصحة العالمية: وفيات كورونا في أوروبا تجاوزت مليون حالة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن حالات الوفاة بكورونا في أوروبا تجاوزت المليون، مؤكدة أن الوضع لا يزال خطيرًا.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن القارة الأوروبية تسجل حوالي 6 ملايين حالة إصابة جديدة كل أسبوع، ولفت رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة في أوروبا، هانز كلوج، إلى أن مخاطر إصابة المصابين بكوفيد-19 بجلطات دموية تفوق بكثير مما هو بالنسبة للأشخاص الذين يتلقون لقاح فيروس أسترازينيكا، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

دراسة: الجلطات بسبب كورونا أكثر منها نتيجة للقاحات

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة أوكسفورد البريطانية، أن فرص التعرض لجلطات دموية تكون أكبر إلى حد كبير لدى من تصيبهم عدوى فيروس كورونا المستجد، مقارنة بفرص ظهورها لدى من يتلقون اللقاحات المضادة للمرض.

ووفقا للدراسة، فإن مخاطر الإصابة بالتجلط الوريدي الدماغي عقب الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد ترتفع بحوالي 100 مرة عن الوضع الطبيعي، وتتجاوز بعدة أضعاف مخاطر الإصابة بعد تلقي اللقاح أو الإصابة بالإنفلونزا.

وقارن فريق البحث خلال الدراسة عدد حالات الإصابة بالتجلط الوريدي الدماغي خلال الأسبوعين التاليين لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح وكذلك الأسبوعين اللاحقين للإصابة بعدوى كورونا، وكانت الإصابة بالجلطات أكثر شيوعا لمن أصيبوا فعلا بكوفيد-19، ووصلت إلى معدل تراوح ما بين 8 إلى 10 مرات أكثر لدى من تلقوا اللقاح، وفقًا لموقع "الحرة"

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