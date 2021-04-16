5 عادات سيئة تسبب زيادة الوزن في رمضان: الحلويات ضمن القائمة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر شهر رمضان فرصة لاكتساب عادات صحية سليمة، تساعد في الحفاظ على الصحة، ولكن بعض الأشخاص يتبعون عادات سيئة خلال تناول الإفطار والسحور تسبب زيادة الوزن.

الدكتورة شيماء عبدالرحمن، أخصائية تغذية، قدمت لـ«هُن»، 5 عادات سيئة تتسبب في زيادة الوزن خلال شهر رمضان.

5 عادات سيئة تتسبب في زيادة الوزن

- استقبال الإفطار بكمية كبيرة من العصائر، التي تحتوى على نسبة كبيرة من السكريات التي تضر بالجسم، وتتسبب في ارتفاع نسة الأنسولين في الدم، ويكفي تناول كوب عصير واحد، أو كوب بلح بالحليب.

- السكر لايزيد عن 3 ملاعق في اليوم، حتى لا يتسبب في زيادة الوزن.

- تناول الطعام بعد شرب العصير مباشرة.

-لا بد من الصلاة أولا لتجهيز المعدة لاستقبال كميات الطعام.

- عدم تناول السلطة الخضراء.

- البدء بتناول وجبة الإفطار على السلطة الخضراء ثم تناول باقي أنواع الأطعمة.

- الإفراط في تناول الحلويات، بعد وجبة الإفطار، ويفضل تناول قطع واحدة من الحلوى بين وجبة الإفطار والسحور.

- إغفال تناول الفواكه في رمضان، حيث يجب الحرص على أن تحتوي الوجبة بين الإفطار والسحور على فواكه تمد الجسم بالعناصر التي يحتاج إليها.

- شرب كميات كبيرة من الماء من العادات الخاطئة، لأن الكميات الكبيرة من المياه تتخلص منها الكلى، لذلك ينصح بشرب لترين الماء.

أطعمة تمنع العطش

كما أكدت أخصائية التغذية ضرورة الحرص على تناول الموز والزبادي والخيار، لمنع الشعور بالعطش.