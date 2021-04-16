الامارات | أسد يقتل شابا سعوديا في الرياض

شكرا لقرائتكم خبر عن أسد يقتل شابا سعوديا في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم، بمصرع مواطن متأثرا بإصابات تعرض لها بعد أن هاجمه أسد كان يقوم بتربيته في أحد أحياء الرياض. وأفادت صحيفة "سبق" وعدد آخر من المواقع والصحف، أن الجهات الأمنية تلقت بلاغا حول الحادث، وعلى الرغم من تمكنها من تخليص المواطن من بين فكي الأسد، إلا أنه توفي متأثرا بالإصابات التي تعرض لها.

وقال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن المتوفي شاب كان في 22 من عمره، كما تداول مستخدمون لقطات فيديو لأسد قتيل يعتقد أنه هاجم المواطن. وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، أعلن في مارس الماضي أن تربية الحيوانات المفترسة في المملكة ممنوع، مؤكدا أن هناك عقوبات تفرض على المخالفين.

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