طريقة عمل الكبد والقوانص.. بالثوم والكسبرة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

هناك بعض الأصناف الجانبية، والمقبلات التي تكون أساسية على سفرة رمضان ومن بينها الكبدة والقوانص، والتي تؤكل كغموس أو مع الأرز، وفيما يلي طريقة سهلة وسريعة لعمل الكبد والقوانص في البيت.

المقادير

كيلو كبدة وقوانص.

3 فصوص ثوم مفروم.

بصلة مفرومة ناعما.

ملعقة صغيرة ملح.

رشة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة كسبرة ناشفة.

طريقة عمل الكبد والقوانص

تنظف الكبد والقوانص، ويزال الدّهن وتغسل جيداً بالماء.

توضع الكبد والقوانص في وعاء وتنقع بالليمون، والملح، والكمّون، والخل.

تفرك الكبدة جيداً، وتترك لعدّة دقائق ثمّ تغسل مرّةً أخرى وتصفى من الماء بشكلٍ جيّد.

تقطع الكبد والقوانص إلى مكعّباتٍ متوسطة الحجم ثمّ توضع في وعاء وتتبل بالملح، والفلفل الأسود، والكمون، والثوم المهروس.

يجب أن تصل التتبيلة إلى كل مكعّبات الكبد والقوانص ثمّ توضع في الثلاجة لمدة ساعة.

يقلب البصل في زيت ذرة، حتى يذبل، ثمّ يضاف الكسبرة الناشفة.

تضاف الكبد والقوانص وتترك على نار هادئة إلى أن تنضج.