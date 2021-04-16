طريقة عمل الخروب.. عصير طبيعي وسهل وغني بالفوائد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مشروبات وعصائر رمضان هامة للغاية بعد الإفطار، ومن بينها عصير الخروب، الغني بالفوائد العديدة والصحية التي يحتاجها الصائمون بعد فترة الامتناع عن الطعام، وفيما يلي طريقة سهلة وسريعة لعمل عصير الخروب.

المقادير

نصف كيلو خروب.

لتر ماء.

كوب سكر.

طريقة عمل عصير الخروب

ينقع الخروب في الماء ويترك ليلة كاملة حتى يتحول الماء الناتج عنه إلى اللون البني.

يوضع الخروب على نار هادئة لمدة ساعة على الأقل حتى الغليان.

يضاف السكر ويترك ليغلي مرة أخرى على النار لمدة ربع ساعة تقريبا.

يترك الخروب حتى يبرد تماما ويصفى ويحفظ في زجاجة محكمة الإغلاق.

يوضع في الثلاجة حتى يصبح مثلجا، ويقدم.