الجمهور يكشف غموض حادثة ابنة ياسر جلال في مسلسل ضل راجل: حامل من مين؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تتصاعد الأحداث في الحلقة الرابعة من مسلسل ضل راجل، حيث يعرف ياسر جلال إن ابنته كانت في حفل عيد ميلاد زميلة لها، في نفس يوم وقوع الحادثة، ولكن يظل الفاعل مجهول، كما أن تفاصيل حملها غير معروفة، فيما يركز ياسر جلال على إفاقة نجلته، وليس تحرير محضر.

الجمهور يحل لغز حمل ابنة ياسر جلال في ضل راجل

لغز حمل ابنة ياسر جلال في المسلسل، شغل جمهور ومتابعي «ضل راجل»، والذين اجتهدوا في معرفة الأحداث والفاعل، خاصة بعدما علم ياسر جلال من الطبيبة أن ابنته تعرضت لمحاولات إجهاض عنيف.

وكان من بين تعليقات الجمهور على حمل ابنته، «هتطلع مش كويسة في الآخر وهيتصدم فيها وبتحمل عادي»، و«بنته هتموت وهتبدأ رحلة بحث عن اللي اعتدى عليها وموتها كمان»، و«قهر أبوها قلبي تقطع اللهم احفظنا بحفظك واسترنا في الدنيا والدين».

وتنوعت التعليقات التي أشادت بمسلسل ضل راجل وبأداء الممثلين، وكان من بينها، «أجمل مسلسل صراحة»، و«أحلى مسلسل في رمضان»، و«على فكرة مسلسل تحفة ولازم نكمله للآخر».

ملخص أحداث مسلسل ضل راجل

تلوم الطبيبة نور اللبانية، ياسر جلال، عن تخاذله مع ابنته «شهد»، وذلك بإضاعة حقها لأنه لا يريد أن يحرر محضرا لحفظ حقها خوفا من الفضيحة، وتزور «هدى» ابنتها في المستشفى، ولكنها لا تستطيع أن تصمد وتنهار من البكاء فيخرجها ياسر جلال من الغرفة.

وفي نهاية المسلسل يتمكن ياسر جلال من فتح هاتف ابنته بكلمة سر تاريخ ميلاده، ويكتشف أن صديقتها نادين كاذبة، وإنها عملت بالفعل حفلة عيد ميلاد وكانت شهد ابنته معها، فيواجه نادين، ويمسك بطرف خيط منها في محاولة لمعرفة من هو المعتدي على ابنته، خاصة بعدما أخبرته الطبيبة إن الجنين لا يزال في بطنها رغم محاولات الإجهاض العنيفة.

وتصدر مسلسل ضل راجل ترندات موقع التدوينات القصيرة تويتر، وأشاد الجمهور بتمثيل ياسر جلال.