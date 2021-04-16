طريقة عمل مهلبية قمر الدين في 6 خطوات سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحتوي مهلبية قمر الدين على عدة فوائد غذائية، وتعتبر من الحلويات التي يفضل البعض تناولها في شهر رمضان، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل مهلبية قمر الدين، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الإيد، على قناة سي بي سي سفرة.

مهلبية قمر الدين

المكونات

قمر الدين

6 كوب ماء

كوب سكر

نصف كوب نشا

ملعقة كبيرة ماء ورد

زبيب

جوز هند

طريقة تحضير مهلبية قمر الدين

تقطيع قمر الدين مع الماء على النار.

ضرب قمر الدين فى الخلاط ثم وضعها على النار مرة أخرى.

إضافة السكر وتقليبه.

تقليب النشا في القليل من الماء ثم إضافة لخليط قمر الدين مع الزبيب.

ترك الخليط حتى الغليان وصب المهلبية في كاسات التقديم.

إضافة على الوجة الزبيب وجوز الهند وتقديمه بارد.

عصير قمر الدين

المكونات

لفة قمر الدين

3 أكواب من الماء

كوبان من السكر

ثلج

طريقة عمل عصير قمر الدين

قومي بتقطيع قمر الدين إلى شرائح أو مكعبات أو قطع صغيرة حتى يسهل ذوبانه.

ضعي قطع قمر الدين في ماء ملغي على النار، حتى يذوب ويصل إلى سُمك مناسب.

اخلطي قمر الدين بالسكر، ثم اضرب المزيج في الخلاط.

اتركيه حتى يبرد، ثم يوضع الثلج على العصير عند تقديمه للضيوف.

طريقة عمل لفائف قمر الدين في المنزل

تفضل بعض السيدات، تحضير اللفائف في المنزل، بدلًا من شرائها لضمان جودتها وسلامتها، وإليكِ طريقة عملها في المنزل، لاستخدامها في عمل العصائر والمهلبية.

المكونات

مشمش صافي بدون نواة.

كوب ماء.

عصير 1/2 ليمونة.

كوب سكر.

150 جرام عسل.

طريقة عمل لفائف قمر الدين

ضعي المشمش والماء والليمون على نار هادئة، حتى يذوبوا تماما.

اتركيه على النار حتى يصبح طريا تماما، ثم اتركيه يبرد.

يضرب في الخلاط حتى يصبح مهروسا.

يوضع الخليط مع السكر والعسل على النار مرة أخرى، ويقلب.

قومي بإزالة الريم عن السطح حتى يتغير لونه، وقلبي جيدًا، لمدة ساعة حتى يصبح القوام أثقل.

احضري كيس بلاستيك غذائي، وادهنيه بزيت نباتي ويصب عليه الخليط، ثم يترك حتى يبرد.

يغلق الكيس عليه بإحكام، ويحفظ في الثلاجة.