طريقة عمل سلطة البنجر.. بوصفات وطرق مختلفة حضريها بجانب طبقك الرئيسي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

سلطة البنجر من أنواع الأطباق الجانبية التي يمكن تحضيرها، بخطوات سهلة خاصة بجانب الأطباق الرئيسية في رمضان، وعرضها الشيف الشربيني من خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل سلطة البنجر

بنجر

مايونيز

بيض مسلوق

كمون حصى

زيت زيتون

خل

ليمون

ملح

فلفل

بقدونس

خس

سكر

طريقة عمل سلطة البنجر

قطعي الخس و البنجر.

أضيفي إليه الليمون والسكر والخل وزيت الزيتون والبهارات.

قطعي البيض حلقات وأضيفيه إلى السلطة، ثم ضيفي المايونيز على الوجه، وقدميها بالهنا.

طريقة عمل سلطة البنجر والعدس

وعرضت الشيف نادية سرحان، طريقة عمل سلطة البنجر والعدس، من خلال برنامجها «مغربيات» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل سلطة البنجر والعدس

حبات بنجر

عدس بني مغسول ومصفى

جبن فيتا

حبة بصل

ملعقة كبيرة زيت زيتون

الصلصة

نصف كوب زيت زيتون

ملعقة كبيرة عصير ليمون

نصف ملعقة صغيرة سكر أبيض

طريقة تحضير سلطة البنجر والعدس

سخني الفرن على 180 مئوية.

اخلطي البنجر مع الزيت في طبق فرن صغير واتركيه في الفرن لساعة ثم افرميه خشن.

قطعي البصل تقطيع رفيع.

قلبي مكونات الصلصة مع بعضها.

اسلقي العدس في ماء وملح، ثم قلبي العدس مع البنجر والبصل وقدميها مع الجبنة الفيتا بعد أن تسقيها بالصلصة.

سلطة البنجر باللوز والفستق

عرضت الشيف غادة جميل طريقة عمل سلطة البنجر باللوز والفستق، من خلال برنامجها «اتفضلوا عندنا» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل سلطة البنجر باللوز والفستق

بنجر مسلوق ومقطع مكعبات

لوز شرائح

فستق مجروش

خل أبيض

زيت زيتون

خس بلدي

سويت وتشيلي صوص

طريقة تحضير سلطة البنجر باللوز والفستق

اخلطي الزيت والصوص والخل والفستق واللوز لتحصلي على الدرسينج.

ضعي الخس في طبق التقديم وفوقه البنجر ثم ضعي الدرسينج وقدميها بارد.