8 أخطاء نرتكبها دون قصد أثناء المشي.. تهدد صحتك بهذه الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نور جمال

المشي من التمارين الفعالة والتي لها تأثير رائع على صحة الجسم دون الحاجة إلى ممارسة الرياضة، ولكن هناك أخطاء نفعلها أثناء المشي يمكن أن تهدد صحتنا، نستعرضها بحسب ما أورد موقع "brightside".

1- المشي وكلبك أمامك:

وجدت دراسة أجريت على تمشيه الكلاب أن الأشخاص الذين يمشون كلابهم أثناء شدهم للمقود هم أكثر عرضة للإصابة والكسور، نظرًا لأن الكلب يسحب ذراعك الممدودة، فإنه يمكن أن يوقف توازنك ويضغط على كتفيك ومرفقيك ومعصميك، قد تصاب بالتواءات في يديك وكذلك إصابات الأربطة والكوع، لذلك يوصى بالسير مع كلبك بالقرب منك على يسارك عندما يكون مقيدًا.

2- تميل كثيرًا بظهرك إلى الأمام أو الخلف:

دائما ما نفعل تلك الحركة، وهذا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على صحتنا، يعتبر المشي مع إمالة للأمام أو للخلف يضع ضغطًا على الوركين مما قد يؤدي إلى مشاكل طويلة خطيرة، مثل آلام الظهر والورك.

فمن المفضل أن تمشي مستقيماً مع ذقنك موازية للأرض وكتفيك مرتخيان ومنسحبان للخلف، سيساعد هذا في محاذاة جسمك ولن يضع أي وزن إضافي غير ضروري على الوركين وأسفل الظهر.

3- تمشي بأقدام مسطحة أو على باطن قدميك:

يمكن أن يؤدي المشي بأقدام مسطحة إلى ألم في الوركين والركبتين والكاحلين، لأنها تتعرض للكثير من الصدمات والوزن، أيضًا، يمكن أن يؤدي المشي على أصابع قدميك إلى مشاكل في الأوتار لأنها تتعرض لضغط مستمر.

4- تدفع إلى الأمام برجلك الأمامية:

من المهم الانتباه إلى عضلاتك عند المشي والتأكد من التوازن بينهم بشكل صحيح فمن غير الصحي الدفع بالساق الأمامية، لأننا نضع ضغطًا شديدًا على الحوض وأسفل الظهر مع كل خطوة وبمرور الوقت، يمكن أن تسبب هذه العادة الألم والإصابة.

5-شد عضلات البطن:

قد يكون هذا شيئًا غالبًا ما ننساه، لكنه مهم جدًا لدعم وزننا والحفاظ على توازننا، عن طريق شد عضلات بطنك عند المشي، فإنك تحافظ عليها قوية، وهذا بدوره يمنع آلام أسفل الظهر ويحسن وضعيتك، يعني نسيان القيام بذلك أنك لا تستخدم كل عضلاتك بشكل صحيح، ويمكن أن يؤثر ذلك على وضعك.

6- كتفيك مرتفعان:

يمكن أن تكون هذه العادة مؤلمة ومن الأفضل تغييرها إن أمكن، فمن المحتمل أن يؤدي المشي بأكتاف عالية إلى آلام في الرقبة والكتف أثناء انغلاق العضلات، لذلك حاول إرخاء كتفيك وإعادتهما إلى الخلف بحيث يكون لديك ظهر منحني بشكل طبيعي، تأكد من عدم دفع كتفيك للخلف أو دفع صدرك للخارج، لأن ذلك قد يسبب ألمًا في العضلات.

7- لا تستخدم ذراعيك:

من المهم استخدام ذراعيك عند المشي، ليس فقط من أجل توازنك، إذا حملت ذراعيك من جانبيك دون السماح لهما بالتأرجح، فقد تواجه مشاكل في تدفق الدم، ويمكن أن يؤثر هذا أيضًا على صحة الأنسجة وقد تلاحظ احمرار يديك وتورمها، خاصة في الجو الحار، لذلك من الأفضل أن تترك ذراعيك تتأرجح بجانبك بإيقاع يتناسب مع مسيرتك.

8- خطواتك كبيرة جدًا:

إذا تقدمت بعيدًا جدًا عن جسمك، فسيتم وضع الوزن الزائد على ساقيك أثناء حملهما لجسمك والتعرض لبعض الصدمات، هذا يمكن أن يسبب كسر قصبة الساق المؤلمة ويؤدي إلى تلف الركبة بسبب الضغط، إذا وجدت نفسك تفعل ذلك، فمن الأفضل أن تحاول اتخاذ خطوات أصغر.

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