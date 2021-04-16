منها الموز والكاتشب.. 8 أطعمة يمكنك استخدامها لنظافة منزلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

على الرغم من الاستخدام المتكرر للمنظفات المنزلية، إلا أن بعض هذه المنتجات قد تكون سامة ويمكن أن تضر بصحتنا، لذا يجب استبدالها بخيارات أكثر أمانًا لا تؤثر على صحتنا.

ولذا نذكر لكم بعض المنظفات المنزلية الطبيعية التي يمكنك استخدامها مباشرة، للحفاظ على نظافة منزلك، بحسب ما جاء في موقع"brightside" الأمريكي.

- الموز

يمكنك استخدام الموز لعمل مصيدة للذباب، ضعي ثمرة موز مع القليل من صابون الجلي داخل إناء، ثم اصنعي له غطاء بلف ورقة على شكل قمع وإلصاقها عليه مع فتحة علوية، ستجذب رائحة الموز الذباب، والقمع والصابون، وبالتالي سيجعل من الصعب عليهم الخروج من الإناء.

- المشروبات الغازية

يمكن لهذا المشروب الشهير أن يعمل كمنظف طبيعي رائع، فقط قومي برشه على مرآة الحمام، ثم امسحيها بإسفنجة نظيفة لتلميعه، كما يمكنك أيضاً استخدامه لتنظيف مجوهراتك أو سطح المنضدة، أو لإزالة بعض البقع من ملابسك.

- الأرز

إذا كانت لديك أواني أو مزهريات يصعب تنظيفها، عليك باستخدام الأرز غير المطهي كمنتج تنظيف مثالي، مع قليل من الماء والصابون، حيث تساعد هذه الطريقة على الوصول إلى المناطق التي يصعب تنظيفها، فقط ضعي الخليط في الإناء وحركيه جيدا داخله.

- الليمون

يمكن استخدام مزيج من عصير الليمون وقشوره، مع المياه لتنظيف الميكروويف، ضعي وعاءً مكشوفاً يحتوي على هذا المزيج بداخله، وتشغيل الفرن على درجة حرارة الفرن عالية لمدة 3 دقائق، واتركي الباب مغلقاً لبعض الوقت حتى لا يتسرب بخار الماء، ثم امسحي الميكروويف بمنشفة نظيفة.

- الجريب فروت

يمكن لثمرة جريب فروت كبيرة مع القليل من الملح الصخري، أن تتحول إلى منتج تنظيف رائع، لجعل حوض المطبخ يبدو وكأنه جديد، ما عليك سوي تقطيعها إلى نصفين، ثم رشي الملح فوقها، ثم تبليل الحوض بالماء، وانثري الملح المتبقي فيه، وافركي الحوض جيدا بالجريب فروت.

- الكاتشب

هذه الصلصة اللذيذة التي نتناولها مع البطاطا المقلية، قد تجعل الأواني النحاسية لامعة وذات مظهر جديد، ضعي القليل من الكاتشب على الأواني واتركيها لبعض الوقت، ثم امسحيها واغسليها كالمعتاد، ويمكن استخدام نفس الطريقة لتنظيف الفولاذ المقاوم للصدأ.

- البصل

يعد استخدام البصل من الطرق البسيطة لتنظيف الشواء دون أي مواد كيميائية، من خلال تثبيت بصلة مقطعة على شبكة الشواء، سوف يؤدي ذلك إلى إزالة كل الأوساخ والعوالق بسهولة دون بذل الكثير من الجهد.

- الشاي

يمكن استخدام الشاي الأسود لتنظيف الأرضيات الخشبية الصلبة وتلميعها أيضا، اسكبي القليل من الشاي في وعاء، واتركيه لبعض الوقت، سيساعد حمض التانيك الموجود في الشاي على تنظيف الأرضيات الخشبية.

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