كيف استقبلت النجمات والمؤثرات الشهر الفضيل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 أبريل 2021 01:35 مساءً - مع حلول شهر رمضان المبارك أطلت النجمات والمؤثرات بعبايات متقنة الصنع ومشغولة باليد وممهورة بالتطريز الراقي وقد فاجانا البعض باختياره العباية من متجر أجنبي وبدت إطلالتهن جذابة، الأمر الذي يثبت لنا أن الأناقة تتوقف على الذكاء في تنسيق القطع.بالدرجة الأولى.



ماذا ارتدت النجمات والمؤثرات في بداية الشهر الفضيل؟

جويل مردينيان

جويل مردينيان - الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام

جويل مردينيان اختارت المؤثرة وسيدة الأعمال جويل مردينيان عباية من صوفيا دي كولكشن سوداء منقطة بالذهبي مع التخريم عند الحوافي. وانتعلت معها حذاء نيود مقفل من فالنتينو.





داليدا خليل

داليدا خليل-الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام



عايدت النجمة الممثلة داليدا خليل متابعيها على انستغرام ونشرت صورة بفستان بنفسجي قاتم مقفول الياقة ويتميز بأكمام طويلة وقد رفعت شعرها على شكل شينيون عالي.

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مهيرة عبد العزيز



مهيرة عبد العزيز-الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام



أطلت الإعلامية مهيرة عبد العزيز بقفطان متموج الألوان من القماش اللامع ويتميز بألوانه المائية وقد زينت خصرها بحزام ذهبي.







بلقيس فتحي

بلقيس فتحي-الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام



اتسمت إطلالة النجمة بلقيس فتحي بطابع ملكي فالفستان من الكريب الحريري الأبيض يتسم بذيل تجره وراءها مع أكسسوارات للشعر ومجوهرات.

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ياسمين صبري

ياسمين صبري- الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام



فاجأت النجمة ياسمين صبري جمهورها بإطلالة بسيطة تتألف من عباية سوداء بسيطة وهي التي اعتدنا عليها في إطلالات براقة ممهورة بأسماء أرقى المصممين العالميين.







ديما الأسدي

ديما الأسدي- الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام



ظهرت المؤثرة العراقية ديما السدي بفستان حريري مطبع ومقفول بازرار حتى العنق من ماركة Etro وعقصت شعرها ببساطة الى الوراء مع مكياج نيود.

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نهى نبيل

نهى نبيل-الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام



اتسمت إطلالتها بالبساطة بقفطان بنفسجي بسيط ونسقته مع الأبيض والأيلاينر المجنح.وشدت خصرها بحزام شفاف.





العنود بدر

العنود بدر -الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام



إطلالة بسيطة من زارا بفستان من الحرير المطبع ونسقت معه حقيبة فاخرة من شانيل كحلية اللون وتميز مكياجها بالبساطة.

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كارن وازن

كارن وازن- الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام



فاجأتنا المؤثرة كارن وازن بعباية سوداء خالية من التكلف عايدت بها متابعيها على انستغرام.





ميساء مغربي

ميساء مغربي- الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام



أطلت النجمة المغربية الأنيقة بقفطان من المصممة سلمى بن عمر عاجي ويتميز بأزرار مقفولة حتى العنق.



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تمارا جمال

تمارا جمال-الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام



تميزت إطلالتها بفستان يزدان بتكسيرات وقد نسقت معه العباية الباستيل.









تمارا القباني

تمارا القباني -الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام



ارتدت المصممة والمؤثرة السعودية تمارا القباني عباءة بيضاء رائعة فوق طقم باللون البيض مع حذاء أبيض. اللوك من تنسيق خبيرة المظهر المبدعة السعودية هلا الخريجي.

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