كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 أبريل 2021 01:35 مساءً - تبحث كل امرأة عن إطلالة راقية وجذابة في رمضان، وهو ما يجعلها تبحث عن أرقى قطع الأزياء والمجوهرات؛ للظهور بمظهر مميز وأنيق. وتتميز الساعات الملونة بالعصرية والجاذبية، وهو ما يجعلها خياراً مثالياً للكثير من النساء اللاتي يبحثن عن الاختلاف والإطلالات المميزة والجذابة في رمضان 2021.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ «الخليج 365. نت» أجمل موديلات ساعات فاخرة بألوان قوس قزح لإطلالة عصرية في رمضان 2021.

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ساعات فاخرة بألوان قوس قزح لإطلالة عصرية في رمضان 2021

ساعة باللون البفنسجي من شوبارد Chopard

ساعة باللون البفنسجي من شوبارد Chopard

قدمت ماركة شوبارد Chopard العديد من التصاميم الجذابة للساعات النسائية الملونة، أعجبنا من بينها هذا التصميم لساعة باللون البنفسجي، مُصممة من علبة دائرية من الذهب الوردي، ومُرصعة بالألماس الأبيض، مع مينا مُصممة من عرق اللؤلؤ. وصُمم سوار الساعة من الساتان باللون البنفسجي، والمُرصع بالألماس الأبيض؛ مما يمنحكِ إطلالة جذابة وراقية في رمضان.

ويُمكنكِ تنسيق هذه الساعة الأنيقة مع عباية أو قفطان بدرجان اللون البنفسجي، مع حقيبة يد وحذاء باللون الفضي أو البيج.

ساعة باللون الأخضر من شوبارد Chopard

ساعة باللون الأخضر من شوبارد Chopard

ولأن اللون الأخضر من الألوان المميزة والجذابة في قوس قزح، قدمت ماركة شوبارد Chopard ساعة فخمة باللون الأخضر، مُصممة من علبة دائرية من الذهب الوردي ومُرصعة بالألماس، مع مينا مُصممة باللون الأخضر من عرق اللؤلؤ، مع مؤشرات من الذهب الوردي، فيما صُمم تاج الساعة من الذهب الوردي المُرصع بالألماس. وصُمم سوار الساعة من جلد التمساح باللون البني، مع وصلات من الذهب الوردي المُرصعة بالألماس.

ويُمكنكِ تنسيق هذه الساعة الجذابة مع عباية بدرجات اللون الأخضر أو اللون البيج، أو الأوف وايت، لإطلالة جذابة وعصرية في رمضان 2021.

ساعة حمراء من فيرساتشي Versace

ساعة حمراء من فيرساتشي Versace

يُعد اللون الأحمر من ألوان قوس قزح المُفضلة لدى الكثير من النساء؛ نظراً لما يضفيه على إطلالتهن من مظهرٍ أنثويٍّ جذابٍ.

ولإطلالة مميزة بساعة باللون الأحمر، نرشح لكِ هذه الساعة الأنيقة من ماركة فيرساتشي Versace، والتي صُممت من علبة بتصميم دائري، من الفولاذ المقاوم للصدأ باللون الذهبي، مع نقش أنيق على الحلقة العلوية للعلبة، بينما صُمم ميناء الساعة باللون الأحمر، مع رسمة ميدوسا التي تشتهر بها الماركة.

وصُمم سوار الساعة من جلد العجل باللون الأحمر، المُرصع بأزرار معدنية باللون الذهبي، تحمل شعار الماركة.

ويُمكنكِ تنسيق هذه الساعة الجذابة، مع إطلالة مسائية أنيقة بفستان باللون الأسود أو البني أو درجات اللون الأحمر.

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ساعة صفراء، من D1 Mialno

ساعة صفراء، من D1 Mialno

تُفضل الكثير من النساء اللون الأصفر لنعومته وبساطته، وهو ما جعل الكثير من الماركات العالمية تقدم تصاميم مميزة لساعات نسائية باللون الأصفر، الذي يُعد أحد ألوان قوس قزح الرائجة في تصاميم الساعات والإكسسوارات والأزياء.

ولإطلالة عصرية باللون الأصفر، قدمت ماركة دي وان ميلانو D1 Milano، وهي ساعة مُصممة من حزام من جلد العجل الطبيعي باللون الأصفر، مع علبة مطلية بالذهب الوردي، ومغطاة بزجاج ياقوتي بطلاء أزرق مضادٍ للانعكاس.

ويُمكنكِ تنسيق هذه الساعة مع إطلالة رمضانية باللون البني بدرجاته، أو باللون الأصفر بدرجات الباستيل، أو باللون البيج بدرجاته.

ساعة زرقاء من بياجيه Piaget

ساعة زرقاء من بياجيه Piaget

لإطلالة أكثر عصرية بأحد أجمل ألوان قوس قزح، نرشح لكِ هذه الساعة الجذابة من ماركة بياجيه Piaget، وهي ساعة مُصممة من علبة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، مرصعة بـ 48 ألماسة قطع بريانت، مع ميناء من الفيروز الطبيعي.

وصُمم سوار الساعة باللون الأزرق الفيروزي، من جلد التمساح مع إبزيم Ardillon مخصص لمطابقة الميناء.

ويُمكنكِ تنسيق هذه الساعة الأنيقة، مع إطلالة ناعمة باللون الأزرق أو الرمادي بدرجاته، أو اللون الأبيض.

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