تنسيقات رمضانية للمحجبات من مدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 أبريل 2021 01:35 مساءً - تفضِّل الكثيرات من الفتيات المحجبات اعتماد أفكار عصرية في شهر رمضان؛ ليظهرن بأسلوب مختلف عن الأعوام السابقة في كل سنة، ولأن مدونات الموضة المحجبات يُعتبرن خياراً مثالياً في إطلالات شهر رمضان المبارك، فسوف نرصد لكُنَّ اليوم عدة أفكار يمكنكن تطبيقها في مختلف المشاوير الرمضانية.



منة السني بإطلالة رمضانية ناعمة

منة السني باطلالة رمضانية ناعمة -الصورة من حسابها على الانستغرام





تُعَدُّ مدونة الموضة المصرية، منة السني، من أشهر مدونات الموضة المحجبات وأكثرهن أناقة عبر انستغرام، ومن وحي أحدث إطلالاتها لرمضان 2021 تأنقت بفستان أبيض مصمم بأكمام عريضة وحزام ناعم للخصر، وأكملته بحجاب من الساتان المطبع وقلادة ذهبية طويلة بسلاسل ناعمة.

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ياسمين وجدي بتنسيقات رمضانية لذوات الجسم الممتلئ

ياسمين وجدي بتنسيق رمضاني لذوات الجسم الممتلئ -الصورة من حسابها على الانستغرام



إن كنتِ من صاحبات الجسم الممتلئ وتواجهين صعوبة في اعتماد الإطلالة المناسبة لك، يمكنك استيحاء بعض الأفكار من البلوغر المصرية، ياسمين وجدي، التي نسقت فستاناً كحلياً ناعماً مع عباية خضراء بكشكشة في أطراف الأكمام، والتي أكملتها باكسسوارات اللون الأسود، وفي إطلالة صباحية اختارت فستاناً أبيض وعباية بدرجة السماوي الفاتح مع حزام وحذاء من الجلد الأبيض، وأكملت اللوك بحجاب أبيض مطبع بالأزرق لأناقة مثالية.

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إيمان أحمد بإطلالة رمضانية بالعباية

ايمان احمد باطلالة رمضانية بالعباية -الصورة من حسابها على الانستغرام





تفضل الكثيرات من الفتيات اعتماد العبايات السوداء في مظهرهن الرمضاني، ومنهن المدونة المصرية، إيمان أحمد، التي أطلت بفستان وحجاب باللون الأسود مع عباية من المخمل الأسود مزينة بخطوط ملونة في المنتصف وأطراف الأكمام باللون الفوشيا المزين برسوم رمضانية ناعمة وملونة للمسة عصرية.

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الفستان المطبع من آلاء نوبل

الاء نوبل بفستان ربيعي لرمضان -الصورة من حسابها على الانستغرام





اعتمدت البلوغر المصرية، آلاء نوبل على خيارات الفساتين المطبعة والمحتشمة لتناسب مظهرها الربيعي في رمضان، ومنها ظهرت بفستان بني مزين بدوائر صغيرة ملونة مع تصميم عصري في الصدر، وأكملت اللوك بحجاب وحذاء باللون الأبيض مع حقيبة زرقاء من الجلد، وفي الإطلالة الثانية ارتدَتْ فستاناً أبيض مزيناً بطبعات الزهور الزرقاء ومزيناً بطيات قماشية بأسلوب عصري ناعم، وأكملت اللوك باكسسوارات اللونين السماوي والأبيض.

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تنسيق رمضاني باللون الأسود من آلاء مصطفى

الاء مصطفى بتنسيق رمضاني باللون الاسود -الصورة من حسابها على الانستغرام





تألقت المدونة والموديل المصرية، آلاء مصطفى، بإطلالة يكسوها اللون الأسود بأسلوب أنيق ومحتشم؛ حيث اعتمدت فستاناً أسود مزيناً بتطريزات لامعة في الجزء العلوي من التصميم مع اكسسوارات اللون الأسود والذهبي لأناقة مثالية.

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