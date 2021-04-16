عبايات وجلابيات رمضانية من فوز الفهد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 أبريل 2021 01:35 مساءً - مع دخول شهر رمضان المبارك، نشرت مدونة الموضة والجمال الفاشينيستا الكويتية، فوز الفهد، عدة إطلالات لها بـ الجلابيات والعبايات الرمضانية بالقَصَّات الربيعية المنسقة بأسلوب محتشم ومميز مناسب للفتيات العربيات، لذا نرصد لكُنَّ من وحي أبرز إطلالاتها اليوم عدة أفكار لتنسيقات شهر رمضان المبارك.



فوز الفهد بجلابية فاخرة بكتابات عربية

فوز الفهد بجلابية فاخرة بكتابات عربية -الصورة من حسابها على الانستغرام



تألقت فوز الفهد بـ جلابية أنيقة لرمضان 2021، تميزت بخامتها المتقنة مع حياكة مميزة بالخيوط الناعمة باللونين الأبيض والبرونزي، مع كتابات بالخطوط العربية، وجاء التصميم من دون أكمام مع رقبة عالية، وتميز بحزام عريض محدد للخصر مناسب لقوام العديد من الفتيات بقماش الجلابية ذاتها.

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عبايات رمضانية بألوان ربيعية

فوز الفهد بعباية رمضانية بالوان ربيعية -الصورة من حسابها على الانستغرام



اعتمدت فوز الفهد في أحدث إطلالاتها على العبايات المصممة بأسلوب ناعم ومنسدل مناسب للأجواء الربيعية ولحشمة شهر رمضان؛ حيث اختارت عباية زهرية بأكمام مزينة بفصوص ناعمة وفستاناً بدرجة داكنة من الزهري، وأكملت اللوك بقلادة طويلة ذهبية مزينة بفصوص ملونة لأناقة يومية، وفي الإطلالة الثانية نسقت عباية وفستاناً بدرجات فاتحة من اللون الأصفر مع قلادة ذهبية طويلة.





عباية مريحة للحوامل من فوز الفهد

عباية مريحة للحوامل من فوز الفهد -الصورة من حسابها على الانستغرام



لإطلالة مريحة مصممة بألوان حيادية ومناسبة للمرأة الحامل، ظهرت فوز الفهد بـ فستان أبيض مع عباية بيضاء مزينة بقماش بني وبرتقالي وأزرق في الجزء العلوي، وأكملت اللوك بحذاء برتقالي بكعب وقلادة ذهبية ناعمة مع تسريحة الويفي للشعر المزين بخصلات شقراء.

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فوز الفهد بجلابية ربيعية باللون البيج

فوز الفهد بجلابية بيج ربيعية -الصورة من حسابها على الانستغرام



لمظهر ربيعي ناعم ومناسب لجميع الفتيات، ارتدَتْ فوز الفهد جلابية باللون البيج مصممة بقَصَّة قصيرة في الجزء الأمامي وطويلة من الخلف، مع أكمام منفوخة مصممة بفتحة واسعة في الأكتاف، وأكملت مظهرها بحذاء من علامة شانيل وقلادة طويلة مناسبة للأجواء الرمضانية.



فستان رمضاني أزرق لإخفاء عيوب الجسم

فستان رمضاني ازرق لاخفاء عيوب الجسم -الصورة من حسابها على الانستغرام



للظهور بإطلالة أكثر نحالة وأناقة، يمكنكن أن تستلهمن إطلالة فوز الفهد بفستان أزرق ميدي مصمم بقَصَّة واسعة محددة للخصر ومزين بقماش برتقالي وأسود وأحمر في الجزء الجانبي، مع حذاء بكعب أصفر أضفى عليها لمسة حيوية.

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