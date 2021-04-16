كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 أبريل 2021 01:35 مساءً - ترتبط مجوهرات اللؤلؤ بالأسلوب الكلاسيكي والحفلات المميزة، لذا تُعَدُّ خياراً مميزاً ومناسباً لشهر رمضان 2021، ولأنها برزت بعدة أشكال وبأحجام مبتكرة جمعنا لكِ اليوم أجمل تصاميم مجوهرات رمضان من أساور ذهب ولؤلؤ بالتصاميم الناعمة من مجموعات صيف 2021؛ لتليق بسهرات رمضان.

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أجمل تصاميم أساور لؤلؤ ناعمة من مجموعات صيف 2021 اللائقة بسهرات رمضان

سوار من مجموعة أموليت دو كارتييه Cartier

سوار من مجموعة أموليت دو كارتييه Cartier

من مجموعة «أموليت دو كارتييه» اخترنا لكُنَّ سواراً بحجم صغير مصنوع من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً ومرصّعاً بماسة بقطع بريانت الحديث البرّاق، إلى جانب عرق اللؤلؤ الأبيض ليمنحك إطلالة لافتة وعصرية.

سوار اللآلئ من دار لازوردي Lazurde

سوار اللآلئ من دار لازوردي Lazurde

قدمت علامة لازوردي Lazurde في أحدث التصاميم سوار اللآلئ الناعمة بقطعة ناعمة مشغولة بخمس حبات من اللؤلؤ المربوط بسلسال من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، ليمنحك أناقة يومية ناعمة ومناسبة للكثير من الإطلالات.

سوار فينتاج ألامبرا من فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels

سوار فينتاج ألامبرا من فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels

تواصل تصاميم فينتاج ألامبرا من دار فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels تميزها؛ حيث تنفرد بأناقة مميزة وخالدة تُستوحى من البرسيم رباعي الأوراق والمصنوع من عرق اللؤلؤ والذهب الأبيض المزيّن بخرزات ناعمة.

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سوار COLOR BLOSSOM BB من لويس فويتون Louis Vuitton

سوار COLOR BLOSSOM BB من لويس فويتون Louis Vuitton

يحتفي سوار Colour Blossom BB من لويس فويتون Louis Vuitton بالزهور التي تتفتح بحجم صغير داخل عرق اللؤلؤ الأبيض المنحوت على الذهب الوردي، وتزدان القطعة أيضاً بقطع الألماس لإنجاز الهيئة المثالية لتلألؤ الحجر وانحناءاته المميزة.

زهرة القلوب السعيدة من شوبارد Chopard

زهرة القلوب السعيدة من شوبارد Chopard

تلعب مجموعة القلوب السعيدة من شوبارد Chopard على رمز الدار من خلال ترتيب خمسة قلوب حول ماسة ناعمة، وبالتالي تشكل زهرة أنثوية رائعة مع سوار الذهب الوردي.

سوار جوزيفين أيجريت من شومييه Chaumet

سوار جوزيفين أيجريت من شومييه Chaumet

يُرصَّع سوار Joséphine Aigrette من شومييه Chaumet بالألماس المصنوع من الذهب الأبيض والمرصّع بخمس لآلئ مزروعة بأسلوب ناعم على جهة واحدة من التصميم.

نصائح لتنسيق أساور اللؤلؤ

إذا كنتِ تعتقدين أن مجوهرات اللؤلؤ صعبة التنسيق فأنتِ مخطئة، لا سيما في شهر رمضان؛ حيث يمكنك التزين بها بعدة طرق، كاعتماد إطلالة كاجوال بسيطة بالجينز وتيشيرت بلون محايد، أو اتّبعي أسلوباً أكثر أناقة من خلال تنسيقها مع جلابية أو فستان بلونٍ صارخ مواكب لموضة الصيف أو أحد الألوان الحياديّة، أما إذا كنتِ صاحبة أسلوب مغامر فنسّقي أساور اللؤلؤ مع أخرى ملوّنة وبارزة، كما يمكن تنسيقها مع قطع صغيرة وناعمة، والأهم هو ألاَّ ترتدي اللؤلؤ على ألوان مطابقة لألوانها؛ حتى لا تفسدي إطلالتك دون تباين أو تميّز، وتجنبي أن تطابقي أساور اللؤلؤ مع ملابس باستيلية اللون أو ذات ألوان ذابلة، بل اعتمدي ألوان النيون والألوان الصارخة التي ستمحو وجود اللؤلؤ في إطلالتك، ونذكِّرك بأن ألوان الأزياء المستوحاة من درجات الأحجار الكريمة والمعادن والظلال الداكنة ستجعل من اللؤلؤ أكثر وضوحاً وظهوراً، كالأخضر الزمرّدي والأحمر الياقوتي والبنفسجي.

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