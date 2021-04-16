كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 أبريل 2021 01:35 مساءً - تحتاج البشرة في شهر رمضان إلى عناية خاصة للمحافظة على صحتها ورونقها، ومنع إلحاق الضرر بها خلال فترة الصيام. لذلك، يجب ترطيبها من خلال الحرص على شرب الماء والعصائر على الإفطار والسحور وما بينهما، هذا بالإضافة إلى إستخدام الماسكات الطبيعية المرطبة للبشرة كروتين للعناية بالبشرة في رمضان، وفيما يأتي، يُقدم لك "الخليج 365.نت"، مرطبات للوجه في رمضان لإعادة ترطيب البشرة، والتخلُّص من الحكَّة الناتجة عن جفافها.

مرطبات للوجه في رمضان تمنع جفافها

مرطبات للوجه في رمضان تمنع جفافها وتحافظ على نضارتها وإشراقها



مرطب الأفوكادو والزبادي والعسل

تُساعد الأفوكادو في ترطيب البشرة ومنحها النضارة والإشراق

تعمل الأفوكادو على تغذية البشرة، وتنعيمها، وتنظيفها، كما تُساعد في ترطيب البشرة بفعّالية بفضل محتوى البوتاسيوم فيها، وتحتوي الأفوكادو أيضًا على الكثير من المواد الغذائية، والفيتامينات الأساسية. بالإضافة إلى الزيوت، والبروتينات، ويمنح الزبادي بشرة الوجه النّضارة والشّباب بسبب العناصر الغذائيّة الرّائعة الموجودة فيه، والتي تُعتبر صديقة للبشرة، كما ويُعدّ العسل الذي يُعد من أفضل مرطبات البشرة؛ لاحتوائه على مواد مضادّة للأكسدة، كما أنّه يخترق طبقات الجلد العميقة ويرطّبها ويعمل على تنظيف المسامات.



المكونات:

نصف حبَّة أفوكادو.

ملعقة كبيرة من الزبادي (15مل).

ملعقة كبيرة من العسل (15مل).

طريقة التحضير والإستخدام:

يُهرَس الأفوكادو جيدًا، ثم تُضَاف المُكوِّنات الأخرى، وتُخلط جيدًا للحصول على عجينة، ويُؤخَذ مقدار كبير من الخليط، ويُوضَع على البشرة بعد تنظيفها، مع الحرص على عدم مُلامسة الخليط لمنطقة ما حول العينَين، مع تجنُّب وضعه على الشفاه. يُترَك الخليط على البشرة لمُدَّة 10-15 دقيقة، ثم تُغسل البشرة بالماء الفاتر، فالبارد.

تُطبَّق الوصفة عدَّة مرَّات أسبوعيًا.

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مرطب العسل واللبن

يُفيد قناع العسل في ترطيب البشرة وتفتيحها

يعمل قناع العسل واللبن على ترطيب البشرة الجافة بشكلٍ فعّال، كما ويُساعد في تفتيح البشرة أيضًا.

المكونات:

ملعقة صغيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير والإستخدام:

تُمزج المُكوِّنات جيداً، ويُوزع المزيج على البشرة. يُترك لمدّة 15 دقيقة، ثمّ يُشطف بالماء الدافئ.



مرطب الخيار وشمع البرافين

يُساعد الخيار في ترطيب البشرة والحدّ من جفافها

يُعَدُّ الخيار عاملاً مُهدِّئاً للبشرة، ويُساعد في ترطيبها. أما شمع البرافين فيقي البشرة من الجفاف، ويعمل على ترطيب الوجه، ويزيد مرونة الجلد ونعومته.

المكونات:

حبَّة خيار كبيرة.

ثماني أوقيّات من شمع البرافين.

أوقيّتان من زيت اللوز.

طريقة التحضير والإستخدام:

يُقطَّع الخيار، ويُهرَس جيداً. ثم، يُصهَر شمع البرافين في الميكرويف لمُدَّة 90 ثانية، وتُخلَط المُكوِّنات جيّداً. يُخزَّن الخليط في وعاء مُحكَم الإغلاق، ويُطبَّق المُرطِّب على البشرة كلّ ليلة.

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مرطب شمع العسل وزيت الزيتون وزيت جوز الهند

يحتوي العسل على مضادات للالتهابات ما يساعد في تحسين مرونة البشرة

يُساعد شمع العسل في تحسين مرونة البشرة. أمّا زيت الزيتون، وزيت جوز الهند فهما بمثابة مُرطِّبات فعّالة للبشرة؛ لاحتوائهما على مُضادّات الأكسدة، ومُضادّات الالتهابات.

المكونات:

كوب من زيت الزيتون.

نصف كوب من زيت جوز الهند.

أوقيّتان من شمع العسل.

خمس إلى ستّ كبسولات من زيت فيتامين E.

طريقة التحضير والإستخدام:

تُخلَط الزيوت، وشمع العسل في وعاء، ويُوضَع الخليط في غلّاية مُزدوجة على النار. ثم، يُترك الخليط حتى يبرد، وتُضاف كبسولات زيت فيتامين E إلى الخليط، والمُرطِّب على البشرة، ويُترَك لمُدَّة ليلة كاملة، ويُحفظ الخليط في وعاء مُحكَم الإغلاق.

يُطبَّق المُرطِّب على البشرة يوماً بعد يوم.



مرطب زبدة الكاكاو أو زبدة الشيا

تُفيد زبدة الشيا في ترطيب البشرة

تُساعد زبدة الكاكاو، وزبدة الشيا على ترطيب البشرة، وتقليل جفافها.

المكونات:

كمّية من زبدة الكاكاو، أو زبدة الشيا.

طريقة التحضير والإستخدام:

تُذوَّب الزبدة بين اليدَين، وتُوضَع الزبدة على البشرة.

تُكرَّر الوصفة ليلاً بشكل يوميّ.

قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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