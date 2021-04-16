صيحات جمالية مناسبة لرمضان من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 أبريل 2021 01:35 مساءً - عند البحث عن أجمل الصيحات الجمالية الناعمة التي يمكن اعتمادها مع دخول شهر رمضان المبارك، لا بد أن تواكبي إطلالات النجمات العربيات اللواتي لا يترددن في اختيار البساطة والتميز بتسريحات ناعمة ومكياج جذاب ومثالي، فإليك أبرز الخيارات.



تسريحة بوهيمية للشعر من نادين نجيم

نادين نجيم بتسريحة بوهيمية للشعر -الصورة من حسابها على الانستغرام



تسريحات الشعر البوهيمية تتميّز ببعدها عن التكلّف والمبالغة، لذا تُعَدُّ خياراً مثالياً لإطلالات رمضان، ولأنها من الصيحات الرائجة في عام 2021 فقد طبقتها الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية، نادين نجيم، بأسلوب الشعر المموج مع المكياج البني الناعم والمناسب لأغلب الإطلالات.

تابعي المزيد: تسريحات شعر بسيطة وناعمة بالمطاط



ذيل الحصان مع الضفيرة الأمامية من مهيرة عبد العزيز

مهيرة عبدالعزيز بتسريحة ذيل الحصان مع الضفائر -الصورة من حسابها على الانستغرام



تسريحة ذيل الحصان تُعَدُّ من أكثر تسريحات الشعر اللافتة والأنيقة في الوقت ذاته، فهي تُبرز ملامح الوجه بشكل جذّاب، وتضفي سحراً وأناقة مميزة، لذا ظهرت الإعلامية الإماراتية، مهيرة عبد العزيز، بتسريحة ذيل الحصان المنخفض مع الضفائر الأمامية، وتجملت بمكياج خليجي مرتكز على درجات اللونين البني والأبيض، ليمنحاها لمسة رمضانية مميزة.



تسريحة الشعر المموج بأسلوب عفوي من غدير السبتي

غدير السبتي بتسريحة الشعر المموج -الصورة من حسابها على الانستغرام



لإطلالة ناعمة يمكنك تطبيقها في الزيارات العائلية البسيطة، تجملت الفنانة الكويتية، غدير السبتي، بتسريحة الشعر المموج والمرفوع من المنتصف بطريقة عفوية، مع مكياج ناعم باللون البني للعينين وأحمر الشفاه الزهري، لخيار بسيط ويومي يمكنك تطبيقه بسهولة.

تابعي المزيد: أفضل سيروم للشعر المجعد والمتطاير بتكلفة ميسورة



الشعر المنسدل مع المكياج البني بأسلوب هبة الدري

هبة الدري بالشعر المنسدل لرمضان -الصورة من حسابها على الانستغرام



للوك بسيط وأنيق، تزينت الممثلة المصرية، هبة الدري، بتسريحة الشعر المنسدل بأسلوب ناعم على الكتفين، وأكملته بمكياج بني مرتكز على درجات اللون الداكن في الجفن مع الكحل الأسود والبلاشر الزهري، واستخدمت طلاء الشفاه بدرجة مميزة من البني.



المكياج الخليجي مع الشعر الويفي من أنغام

أنغام بالمكياج الخليجي مع الشعر الويفي -الصورة من حسابها على الانستغرام



نشرت مؤخراً المغنية المصرية، أنغام، إطلالة رمضانية لها بالعباية الخليجية التي اعتمدت بها على صيحة الشعر الويفي التي لا تبطل موضتها، مع المكياج الخليجي المرتكز على مكياج العينين السموكي بدرجات اللونين الأسود والبني، وأكملته بجليتر ذهبي على الجفن المتحرك مع الكحل الأسود الداخلي، وأكملت مظهرها بطلاء الشفاه الأحمر والبلاشر البني لإطلالة جذابة.

تابعي المزيد: علاج الشيب بلمح البصر مع هذه الخلطة