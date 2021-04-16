رشا سامي في مسلسل «القاهرة كابول»: إشادة الجمهور بدوري أعظم جائزة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إشادة واسعة حصلت عليها الفنانة رشا سامي، التي لفتت الانتباه بدورها في مسلسل القاهرة كابول، وحرص زملائها من نجوم الفن على الاحتفاء بها وتقديم الشكر لها عن الدور الذي تجسده في المسلسل.

ومن بين الفنانات كتبت نشوى مصطفى: «أنا أحب اقول الشعر فى الحلوين.. والحلو اقول له ياحلو فى عيونه، اللي يعرف الزميلة الحلوة دي يقول لها عظمة على عظمة القاهرة كابول».

وأعادت الفنانة رشا سامي، نشر المنشور من جديد عبر صفحتها على «فيسبوك» قائلة: «اللهم لك الحمد والشكر.. الست هانم نشوى مصطفى».

وانهالت تعليقات متابعيها عليها، ومن أبرزها: «الله ينور عليكي يا أستاذه رجعتينا وشبعتينا بمشاعر فياضة كنا محتاجين لها من زمن في عالم التمثيل»، «إحساس متميز جدا ومعايشة للموقف بتعبير غاية في الروعة أحسنتي يا أستاذة وفنانة متميزة جدا».

رشا سامي عن إشادة الجمهور بدورها في مسلسل القاهرة كابول: منتهى السعادة والفخر

عبرت الفنانة رشا سامي، عن سعادتها بإشادة الجمهور بدورها في مسلسل القاهرة كابول، قائلة أثناء حديثها لـ«هُن»: «شعوري بإشادة الجمهور بدوري في المسلسل منتهى السعادة والامتنان والفخر بأن دايما الجمهور على حق وإنه أعظم جائزة للفنان هو إشادة الجمهور العظيم به فهو وسام على صدر كل فنان».

وعن تفاصيل دورها في مسلسل القاهرة كابول، أوضحت أنها تؤدي دور زوجة مصرية من الصعيد، زوجة المخرج خالد عبد الرحمن، وهو مخرج سينمائي شاب يجسد دوره الفنان أحمد رزق.

وجاء اختيارها لتجسيد الشخصية عن طريق مخرج العمل الفني حسام علي: «أوجه كل الشكر والتقدير للمخرج حسام علي، وجودي معه وسط هذه الكوكبة الرائعة من النجوم في هذا العمل العظيم».

واختتمت الفنانة رشا سامي، أن كل الأعمال الفنية قبل مسلسل القاهرة كابول، قريبة لقلبها، وآخرها كانت مسرحية سيد درويش.