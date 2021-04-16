تمارين رياضية للحصول على جسم رشيق في رمضان.. و7 نصائح لخسارة الوزن

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر شهر رمضان فرصة جيدة لخسارة الوزن الزائد وشد عضلات الجسم، من خلال تمارين بسيطة تساعد على تحقيق جسم رشيق ومتوازن، والتمارين الرياضية لا تساعدك فقط على تقليل الوزن، إذ تم ربطها بالعديد من الفوائد الأخرى، والتي تتضمن تحسين الحالة المزاجية، وتقوية العظام، وتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.

وتقدم مدربة اللياقة البدنية شيماء رجب، لـ«هُن»، مجموعة من التمارين المفيدة للجسم.

تمارين رياضية للحصول على جسم رشيق وتطوير التحمل العضلي

تساعد تمارين اليوم على تطوير التحمل العضلي والقوة العضلية، والحصول على جسم رشيق ومتوازن وزيادة كفاءة الجهازين الدوري والتنفسي وزيادة القدرة على مقاومة التعب والتكيف البدني المبذول.

يمارس كل تمرين 15 مرة مع تكراره 3 أو 4 مجموعات.

نصائح غذائية في رمضان تساعد على خسارة الوزن

ومن أبرز النصائح التي تساعد على خسارة الوزن:

- الامتناع عن تناول كميات كبيرة من الطعام تفوق قدرة واحتياج الجسم.

- ضبط كمية البروتين في الوجبات.

- تجنب العصائر ممتلئة السكريات والأفضل تعويضها بالمياه.

- تجنب المقليات.

- زيادة تناول الأطعمة المليئة بالألياف.

- تناول الطعام بهدوء لتجنب عسر الهضم.

- شرب كميات كبيرة من الماء لا تقل عن 2 لتر بين الإفطار والسحور.