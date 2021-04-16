لماذا يفضل بعض الأشخاص حياة العزوبية؟.. إليك 3 أسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-شيماء مرسي

عادة ما يُنظر إلى الأشخاص العزاب على أنهم فاشلون أو غرباء في المجتمع، لكنهم قد يفضلون هذه الحياة لأسباب متعددة.

وفي هذا الصدد نستعرض لكم لماذا يفضل بعض الأشخاص حياة العزوبية، وفقا لموقع "brightside".

1- لا نريد أن نشعر بالسوء تجاه أنفسنا:

في مجتمع لا يزال يقدر الأسرة والزواج، غالبًا ما يشعر العزاب بالاستياء، وذلك لأن منذ الطفولة، نعلم أن الجميع يتوقع منا أن نكبر ونتزوج وننجب أطفالًا.

ولكن الأشخاص الذين لا يريدون الزواج يمكن أن يشعروا بالكثير من الضغط من أقاربهم وحتى الغرباء، ويعتقد الكثير أن هناك شيئًا ما خطأ فيك إذا كنت أعزب، ومع ذلك، فمن الأفضل أن يخرج الشخص من علاقة مسيئة ويعيش بسعادة بمفرده بدلاً من البقاء في بيئة سامة لمجرد رأي شخص آخر.

2- هناك فرق بين الوحدة والشعور بالوحدة:

الوحدة هي حالة لا يختارها الشخص بالضرورة، ولكن الشخص الذي يكون بمفرده يختار أن يكون على هذا النحو، ويمكن أن يكون على ما يرام تمامًا إذا لم يشارك حياته مع شخص ما، بالإضافة إلى أن هؤلاء الأشخاص يفضلون الاستمتاع بصحبتهم الخاصة، ولديهم هوايات واهتمامات، ولديهم أصدقاء أيضًا.

3- كونك وحيدًا يساهم في نموك كإنسان:

يكون العزاب أكثر انفتاحًا على النمو والتطور من المتزوجين، هذا لأن الأخير غالبًا ما يعتمد كثيرًا على شريكه، وبالنسبة لبعض الأشخاص، فإن العزوبية هي طريقة لعيش حياتهم على أكمل وجه، وعادة ما يعتمد الأشخاص الذين يرتاحون لكونهم بمفردهم على أنفسهم ويثقون في الصوت الداخلي الذي يوجههم ويمنحهم الكثير من الحرية والفرصة للتفكير في أنفسهم واحتياجاتهم بدلاً من احتياجات شخص آخر، أيضًا، يمكنهم اتخاذ خيارات أفضل.

هناك فوائد أخرى للعيش في حياة منعزلة:

-الأشخاص العزاب أقل توترا.

-العزاب يقدرون العمل الهادف، وعادة ما يكون لديهم وظيفة يكونون متحمسين لها لأنهم اعتمدوا على أنفسهم وقلبهم عندما اختاروها.

-هم أكثر إنتاجية، لديهم مصادر تشتيت أقل، وبالتالي يمكنهم التركيز على مهامهم بشكل أفضل، أيضًا، يساعدهم قضاء الوقت بمفردهم على التواصل مع خيالهم والإبداع.

-لديهم المزيد من الفرص للسفر والاستكشاف، ولهم الحرية في اختيار المكان الذي يريدون العيش فيه أو المكان الذي يقضون فيه عطلتهم.

-وجدت دراسة أن العزاب أكثر انتباهاً لأصدقائهم وعائلاتهم من المتزوجين، هذا لأنهم تعلموا أن يفهموا أنفسهم تمامًا، وهذا يساعدهم على فهم احتياجات وأفعال الآخرين أيضًا.

-الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم أكثر اكتفاءً ذاتيًا، وهذا يقودهم إلى تقليل المشاعر السلبية لأنهم يتعرفون على أنفسهم.

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