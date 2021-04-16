7 سلوكيات نقلدها من بعضنا البعض دون معرفة السبب.. إليكم معناها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هناك العديد من السلوكيات التي يقوم البعض بتقليدها من الآخرين دون معرفة سبب حدوث ذلك، ولكن لهذه السلوكيات تفسير معين، كما أورد موقع "برايت سايد".

1- السعادة:

من المرجح أن نكون أكثر سعادة إذا كنا على اتصال مباشر مع شخص يسعد نفسه باستمرار، وهؤلاء الأشخاص من المحتمل أن يكونوا معديبن للآخرين في كل ما يفعلونه لأن عواطفهم قوية، ويمكن رؤية مثال على ذلك في المعلم المتحمس حقًا لمهنته، سيكون الطلاب مهتمين بما يقوله ويشعرون بالسعادة والحماس تجاه هذا الموضوع.

2- التثاؤب:

قد يكون هذا السلوك، على وجه الخصوص، علامة على التعاطف من الشخص الذي يتثاءب أيضًا عندما يفعل ذلك شخص آخر، بالإضافة إلى أن هذا السلوك معدي للغاية، وفي الواقع، حتى كلابنا تتثاءب عندما نفعل ذلك، إنها أيضًا علامة على الترابط الاجتماعي، ولقد حدث ذلك للكثير منا، لأن رؤية شخص يتثاءب تجعلنا نتبعه بلا مبالاة.

3- الرغبة الشديدة:

إذا كنت تعرف أن محبًا للحلويات قد ترك السكر وقرر التوقف عن تناول الحلويات، فحاول ألا تأكله أمامه، هذا لأنه عندما يرون أشخاصًا آخرين يفعلون ذلك، سيرغبون في القيام بذلك مرة أخرى، وقد يتسبب ذلك في انتكاسهم لأن أدمغتهم تنشط الخلايا العصبية المرآتية.

4- الابتسامة:

إذا ابتسمت عندما يفعل الآخرون ذلك، فقد يعني ذلك أنك تتعاطف مع الأشخاص، والقيام بذلك يعني أننا نحاول تجربة ما يشعر به الآخرون، ليس ذلك فحسب، بل يساعدنا أيضًا في قراءة وجه الشخص الآخر.

5- السلوك الاجتماعي:

نقوم بتقليد سلوك أصدقائنا والمقربين منا لأن ذلك يخلق روابط أقوى، ويمكننا حتى القيام بذلك دون أن ندرك ذلك، على سبيل المثال، يمكن للأزواج وخاصة أولئك الذين كانوا معًا لفترة طويلة تقليد تعبيرات وجه بعضهم البعض.

6- الضحك:

عندما تسمع الأشخاص يقولون أن الضحك معدي، فهذا لأنه كذلك، عندما نسمع أشخاص يضحكون عادة ما نحرك وجوهنا لتقليد هذا الصوت ، مما يعني أننا الآن نضحك أيضًا، هذا يحدث لأن الضحك يعد صوت إيجابي جدًا ، لذا فهو أكثر عدوى.

7- التعاطف:

إذا استقبلك شخص ما بشكل جيد في أحد المطاعم، وكنت مستمتعًا، فمن المحتمل أنك ستشعر بمزيد من الترحيب في هذا المكان وربما تفضل الذهاب مرة أخرى كثيرًا.

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