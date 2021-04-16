خطوات بسيطة لتعليم الأطفال الصلاة خلال شهر رمضان

القاهرة - سمر حسين - ماما

يعتبر شهر رمضان فرصة جيدة لتعليم الأطفال فى المراحل العمرية المختلفة، الصلاة، وذلك من خلال عدة نصائح، تقدمها سالي عياد، أخصائية تعديل السلوك، لـ«هٌن».

طرق «تحبيب» الأطفال في الصلاة

لابد من زرع حب الصلاة عند الأطفال عن طريق التحفيز والترغيب والابتعاد عن الترهيب والشدة.

الصلاة أمام الأطفال

صلاة الآباء أمام الأطفال تساعد على تعليم الأطفال الصلاة.

تحفيظ الأطفال قصار الصور.

تعليم الأطفال قصار الصور يساعد الطفل على الصلاة.

من 5-7 سنوات

المرحلة التمهيدية لتعليم الأطفال الصلاة، تبدأ بتحفيز الأطفال على الصلاة والحديث معهم عن أهمية الصلاة، مع استغلال أسماء الله الحسنى في شرح معانيها خلال حياتنا اليومية مما يشجع الأطفال على حب الخالق.

من 7-10 سنوات

المرحلة العمرية الثالثة والتى تبدأ في سن الالتزام أكثر بالصلاة وتعليم الأطفال أشكال العقاب عند الانقطاع عن الصلاة بطريقة بسيطة.

«شد الأطفال» للصلاة

يجب الحرص على شد الأطفال للصلاة والحرص على صلاة الجماعة.

تقديم هبات تشجيعية للأطفال مثل «سجادة الصلاة أو تورته على شكل سجادة من باب تحفيز الطفل».

ربط مواعيد حياتنا بالصلاة

مثل المقابلة بعد صلاة العشاء، حيث يجب تحبيب الأطفال في الصلاة تدريجيا.