خبيرة أبراج: دينا الشربيني «حظها عالي» في الشغل لكن «الهضبة» مش هيرجعلها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من التوهج الفني، تعيشها الفنانة دينا الشربيني، خلال الأيام الحالية، بظهورها في أكثر من عمل درامى فى شهر رمضان المبارك، «ما بين إعلانات تجارية، والأعمال الفنية»، بينما جذبت الشربينى الأنظار من الحلقة الأولى لها فى بطولة مسلسل «قصر النيل».

وتأتي حالة التوهج الفنى، عقب أزمة انفصالها عن الفنان الكبير، عمرو دياب، والتى توقع البعض أن تختفي الشربينى عن الأضواء بعدها، إلا أنها ظهرت وبقوة في أعمالها الفنية.

حظها عالي في الشغل بس مش هترجع للهضبة

توقعت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، «حظ عالي» للفنانة دينا الشربيني في العمل: «في رمضان عندها حظ كويس هيحقق نجاح كبير لحد 19 إبريل حظها عالي والكواكب كلها في منزلها، وده هيحققلها علاقات وحسن تصرف، وهتكسب حب الجمهور وقلوبهم أكتر».

عبير فؤاد خلال حديثها لـ«هن» تؤكد: «أن الشربينى من جواها نفسها تبعد عن الأضواء وملاحقة الناس للأخبار الشخصية، وفعلا بدأت تلفت أنظارهم بالشغل والتوهج الفني بس»، كما أنها «تعيش نجاحات فنية ومهنية كبيرة، وده تعويض عن حزن كبير عاشته».

قائلة: «هترجع بعد رمضان، وتحديدًا على العيد أقوى، وأنجح».

الحالة العاطفية لدينا الشربيني

أما عن الحالة العاطفية للفنانة دينا الشربيني، أكدت خبيرة الأبراج إنه ليس الوقت المناسب للارتباط الرسمي، قائلة: «هتتحسن عاطفيا من شهر مايو تحديدًا يوم 9 في الشهر، لكن السنة دي كلها مش مناسب ليها ترتبط رسميًا، يعني تحب بس بلاش خطوة الجواز».

واختتمت: «بالنسبة لعمرو دياب، فهي مش هترجع تاني للهضبة، هو مش هيرجع وفقًا لشخصيته، الخاصة ببرج الميزان».