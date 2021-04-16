الزوج الحنين رزق.. رجل يرافق أطفاله لمساعدة زوجته: عندها محاضرة (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لرجل في مقتبل العمر، وهو يحمل رضيع وبجواره طفلة لا يتعدى عمرها 5 سنوات، يتواجد داخل فناء يحاول أن يرضي أطفاله، في الوقت التي كانت زوجته منشغله بحضور محاضراتها والتي استمرت 3 ساعات، لتصبح حديث السوشيال ميديا.

وجاء التعليق المصاحب للمنشور والصورة المتداولة، «مش عارف أنه بيتصور مش عايز يبقي تريند، في الوقت اللي مراته بتاخد محاضرتها اللي استمرت أكتر من 3ساعات كان هو قاعد القعدة دي ببنت في سن مليان شقاوة وبيبي محتاج رعاية».

وتضمن التعليق على المنشور والصورة، موضحًا الحالة الاجتماعية للشاب، قائلة: «من ليڤل عالي مش مكسوف أن مامته تقوله إنت شورتها، مجرجراك وراها، مبهدلة عيالك».

الست مش صينية كيكة ناجحة

وتابعت مدونة المنشور، قائلة: «الحقيقة إن كل تفكيري راح للبنت مراته اللي قد ايه ربنا بيحبها عشان يرزقها بزوج متفاهم وبيحبها وعايز يشوفها ناجحة، على عكس اللي يادوب عايزها تقعد بالعيال وشايف أن أكبر إنجازاتها صينية كيكة ناجحة».

وأُختتم المنشور، بالدعاء للزوجين، «ربنا يحميهم ويحفظهم، ادعوا دايما ربنا يرزقكوا بناس لينة طيبة بتحب تشوفكوا في أحسن مكانة والأهم تقف جمبكوا عشان هي حابة تكون الأيد الوحيدة اللي ساندت مش عشان هو واجب وهيتعمل».

تعليقات الرواد على الصورة المتداولة

مئات من التعليقات وآلاف من المشاركات، تلقتها الصورة المتداولة للشاب الذي يحمل رضيعه ويرافق طفلة، وكان من أبرزها، «ماشاء الله ربنا يسعدهم ويباركلهم في حياتهم يارب، اخر سطرين شدونى اوى، الراجل الحنين رزق».

فيما تابعت أخريات، «ربنا يحفظهم لبعض فعلا ولولا أنه زوج محترم وبيتقي الله كان فعلا زي ما مكتوب لو سمع كلام أمه اوحتى ع الأقل من كلامها كان زهق وحس أنه بيعمل حاجه كبيرة وأنه مش المفروض أنه يعملها ويمكن كمان يستخسر فيها، مش عارفه أم الزوج بتتدخل ليه في شيء لايخصها، الرحمة بين الأزواج».