احذرها.. 5 بؤر لانتشار كورونا في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة:

تعد الأماكن المزدحمة واحدة من أكثر المناطق المعدية والأكثر خطورة بالنسبة لـفيروس كورونا، فمع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا والموجة الجديدة للفيروس التي تزامن دخولها مصر مع بداية شهر رمضان المبارك، هناك مخاوف من تحول أماكن الزحام إلى بؤر لانتشار الفيروس ما يهدد صحة المتواجدين فيها.

وأكدت وزارة الصحة والسكان مؤخرًا أن الأماكن المزدحمة كالمتاجر والمولات فرصة لزيادة انتشار فيروس كورونا خاصة فى شهر رمضان الكريم بسبب كثرة التسوق والتزاور بين العائلات، فى ظل عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وفي هذا الإطار يستعرض "الخليج 365" خلال هذا التقرير أخطر الأماكن التي تمثل بؤرًا لانتشار فيروس كورونا خلال شهر رمضان.

-الخيام الرمضانية

تسهل أماكن الاحتفالات الخاصة بشهر رمضان كالخيام الرمضانية، من عملية انتشار فيروس كورونا، نظرًا لأن بعض الأشخاص يمكن أن يكونوا حاملين للفيروس، دون أعراض أو أن يكون لديهم أعراض خفيفة دون الانتباه لها، ما يجعلك عرضة للإصابة، لذا عليك تجنب مثل هذه الأماكن.

- وسائل النقل العام

تشهد وسائل النقل المختلفة حالة من الزحام الشديد طوال ساعات اليوم في شهر رمضان، لما لها من أهمية قصوى في التنقل، لكنها قد تكون بؤرة لنقل عدوى كورونا، نتيجة الزحام وعدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامات أو استخدام الكحول لتعقيم اليدين.

- المقاهي والمطاعم المغلقة

تشهد المقاهي والمطاعم خاصة في الأماكن ذات الطابع الديني كمنطقة الحسين وشارع المُعز اقبالًا من المواطنين لزيارتها والإفطار والسحور فيها خلال شهر رمضان، لتشهد حالة من الزحام الشديد، لذا عليك تجنب زيارة هذه الأماكن، والحفاظ على التباعد الاجتماعي فقد تكون هذه الأماكن بعض النقاط الساخنة لفيروس كورونا.

- مراكز التسوق والمولات التجارية

على الرغم من حرض الكثيرين شراء احتياجاتهم قبل بدء شهر رمضان، وحتى بعد بدء الشهر الكريم، تستمر الحاجة إلى التسوق وشراء المواد الأساسية، فيمكن أن تكون مراكز التسوق في غاية الخطورة، فيفضل ارتداء الأقنعة وممارسة التباعد الاجتماعي، حال الاضطرار للتواجد فيها.

- التجمعات العائلية

يتخذ الكثيرون من شهر رمضان فرصة لصلة الأرحام وتجمع العائلة، فعلى الرغم من انتشار كورونا، إلا أن البعض يحرصون على عدم انقطاع تلك العادة فيعتقدون أنهم بأمان ما داموا بين العائلة، فعدوى كورونا لا تميز بين الأقارب والأغراب وتصيب أي شخص، لذلك من المحتمل أن يكون أحد المتواجدين مصابًا بالفيروس ونقله لجميع الموجودين بالتجمع، لذا يجب تجنب مثل هذه التجمعات.

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