طبيبة تغذية توضح الأكل الصحي بالإفطار والسحور المفيدة للحوامل في رمضان

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحتاج الحوامل إلى نظام غذائي مختلف عن الأخرين، يحتوى على العديد من العناصر الغذائية المفيدة التي تساعد الحامل على الصيام دون الشعور بتعب وإرهاق من ساعات الصيام الطويلة.

لذلك قدمت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، لـ«هُن» أكلات الإفطار والسحور الصحية والمفيدة للحوامل في رمضان.

أكلات الإفطار والسحور المفيدة للحوامل في رمضان

وجبة السحور الصحية

الإكثار من السوائل.

تناول كوب لبن.

2 بيض في السحور.

البليلة والمكسرات تساعد على تحسين صحة الحامل.

وجبة الإفطار الصحية

بدء وجبة الإفطار ب3 ثمرات.

العصائر بدون سكر.

الفاكهة أفضل من الحلويات، وعند الاعتماد على الحلويات مرتين في الأسبوع فقط.

شوربة الخضار مع اللحوم، حيث تساعد اللحوم على زيادة نسبة الحديد.

الإكثار من شرب الماء بعد الإفطار.

الشوربة باللحمة مفيدة.

طبق السلطة في الإفطار يمنع العطش ومفيد.

الكربوهيدرات مثل طبق المكرونة، والعيش البلدي.

الابتعاد عن المشروبات الغازية والكافيين.

الأسماك مرتين في الأسبوع فقط.

شوربة العدس.

الفواكه المفيدة للحوامل

البطيخ.

الكمثرى.

الموز.

محاذير تبتعد عنها الحوامل

الابتعاد عن المخللات لأنها سم قاتل.

السكر.

والأملاح في الأطعمة، حيث تؤدى إلى انتفاخ الجسم.

الحامل معرضة للإصابة بالهشاشة وهذا ناتج عن الإكثار من الملح.

وحذرت «أبو حجاج»، من الوجبات السريعة للحفاظ على صحة الحامل، كما أنها لا تضيف أي قيمة غذائية.

عدد من الأطعمة لا تستغنى عنها الحوامل

الخضروات والفواكه.

الأطعمة النشوية الغنية بالكربوهيدرات.

الأطعمة التي تحتوي على البروتين بكميات عالية.

الأطعمة الغنية بالدهون الصحية مثل أوميجا 3، ولكن يجب الحد من التناول المفرط للدهون غير الصحية.

الأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من الألياف.

كمية صحية يومية من الكالسيوم.

الأطعمة التي تحتوي على عنصر الزنك وحمض الفوليك لما له من أهمية ودور كبير في نمو وتطور الجنين.