بعد تصدره التريند.. زوجة عمرو سعد تعلق على مسلسل «ملوك الجدعنة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر مسلسل «ملوك الجدعنة» الذي يعرض حاليًا ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني التريند في إحدى منصات البث، وذلك بعد عرض ثالث حلقات المسلسل التي شهدت تطورات وصراعات بين سكان حارة ملوك الجدعنة بين شخصية سريّة الفنان عمرو سعد وسفينة الفنان مصطفى شعبان من جهة وزاهي العتال الذي يؤدي دوره الفنان عمرو عبد الجليل من جهة أخرى.

وشهدت الحلقة الثالثة من المسلسل الذي تصدر التريند عقب عرضها عبر إحدى المنصات اليوم تطورات في أحداث المسلسل الرمضاني بعد أن ظنّت فاتن حرفوش الشخصية التي تؤديها الفنانة ياسمين رئيس، أن سريّة الذي تربطه بها علاقة حب يخونها، فذهبت إلى مكانه بشقة سفينة لتقوم بالتشاجر معه وتفتيشها دون أن تدري أن بداخلها زاهي العتال مقيّد على كرسي في إحدى الغرف.

ومن جانبها احتفت الدكتورة شيماء فوزي زوجة الفنان عمرو سعد بتصدر المسلسل تريند منصة البث ودونت عبر حسابها الشخصي بموقع «إنستجرام»: «مبروووك ملوك الجدعنة لبداية قوية إن شاء الله للأخر، الأول بالمشاهدة بمصر والدول العربية وأمريكا وألمانيا».

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وعادت شيماء فوزي إلى زوجها الفنان عمرو سعد بعد فترة انفصال قصيرة حيث أكد رابي عمرو ابنهما في شهر أكتوبر من العام الماضي2020، أن والده عاد لوالدته الدكتورة شيماء فوزي من جديد بعد فترة انفصال قصيرة، مشيرًا إلى أنه كان فقط مجرد خلافا وانتهى.

وحقق مسلسل ملوك الجدعنة نسب مشاهدة عالية بمجرد عرضه على القنوات الفضائية ومنصة البث المنزلية، حيث تجاوزت نسب المشاهدة حدود الدول العربية، واحتل المرتبة الأولى في قائمة الأعلى مشاهدة في دول ألمانيا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإنجلترا، وهو من إخراج أحمد خالد موسى ومن تأليف الكاتبة عبير سليمان.