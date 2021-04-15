الموجة الجديدة من كورونا.. أبسط 5 طرق لتعزيز مناعتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

أحدثت الموجة الجديدة من فيروس كورونا الفوضى في حياتنا مرة أخرى، مع تزايد عدد الحالات بشكل هائل بمرور كل يوم، مما يجعل العناية بمناعتنا ذات أهمية قصوى، فالبقاء في المنزل، وعدم الخروج والحفاظ على مناعتنا هو أفضل رهان لإنقاذ أنفسنا من فيروس كورونا القاتل.

على الرغم من أن حملة التطعيم تجري على قدم وساق، إلا أن تطعيم الجميع سيستغرق وقتًا، حتى الأشخاص الذين تم تطعيمهم يحتاجون إلى اتباع احتياطات السلامة الخاصة بفيروس كورونا للبقاء في أمان.

واستعرض موقع timesofindia فيما يلي خمسة أشياء بسيطة يمكن القيام بها للحفاظ على ناعة قوية:

-احصل على قسط كافٍ من النوم

إذا كنت لا تنام بشكل كافٍ، فقد يؤثر ذلك على مناعتك، عندما تنام في الليل، يقوم الجسم ببعض التنشيط الخطير جدًا الذي يساعد على قتل مسببات الأمراض، النوم هو عندما يصلح الجسم الخلايا، وخاصة خلايا الدماغ.

قل لا للشاشة قبل ساعتين على الأقل من النوم وتجنب تناول أي مشروبات تحتوي على الكافيين للحصول على نوم متواصل.

-خصص 10 دقائق في اليوم لممارسة اليقظة الذهنية

في حين أن قدرًا من التوتر مفيد للجسم، إلا أن الكثير من الإجهاد يمكن أن يخلق مشاكل للجسم، تقلل ممارسة اليقظة من عدد ونشاط بعض الخلايا المناعية المهمة، مثل الخلايا التائية والخلايا القاتلة الطبيعية، (مرتبك قليلاً ، إنه يقلل أو يزيد من عدد الخلايا)

يضعف المستوى المرتفع من الكورتيزول (هرمون التوتر) حاجز القناة الهضمية، حيث يعيش معظم نظام المناعة لدينا، ولذلك قم بأي نشاط لخفض التوتر لمدة 10 دقائق كل يوم، إذا كنت لا تستطيع التأمل.

-أضف مضادات الأكسدة إلى نظامك الغذائي

من أسهل الأشياء التي يمكنك القيام بها لتعزيز مناعتك هي ملء طبقك بالأطعمة الملونة، الأطعمة الملونة غنية بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C و D و E و A جنبًا إلى جنب مع الزنك والسيلينيوم، وتعمل مضادات الأكسدة على تحييد أضرار الجذور الحرة في أجسامنا وتهدئة الالتهاب جنبًا إلى جنب مع إصلاح الخلايا التالفة والحمض النووي، فكلما كان نظامك الغذائي أكثر إشراقًا وتنوعًا، كان ذلك أفضل.

-التحرك

تلعب التمارين الرياضية بانتظام دورًا مهمًا في الحفاظ على مناعتك قوية، فممارسة الرياضة تضع أجسامنا تحت ضغط قصير المدى، مما يجعلنا أقوى وأكثر مرونة على المدى الطويل، حتى على المدى القصير، يمكن أن تجعل التمارين خلاياك المناعية أفضل في قتل مسببات الأمراض.

الأنشطة الهوائية مثل الجري أو السباحة والتمارين عالية الكثافة ورفع الأثقال لها فوائد للجهاز المناعي.

-أضف الألياف إلى نظامك الغذائي

يقع المقر الرئيسي لجهاز المناعة لدينا في أمعائنا وتحب بكتيريا الأمعاء لدينا الألياف، عندما نأكل الألياف، فإنها تشجع على المزيد من التنوع في نباتات الأمعاء، والتي تم ربطها بنظام مناعي أقوى وأكثر توازناً، عندما لا نحصل على ما يكفي من الألياف، تقل قدرة الجسم على صد العدوى.

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