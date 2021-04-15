نجل الراحلة ماما سناء يتحدث عن أول رمضان بعد وفاتها.. غيابك أثر فينا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«للمرة الأولى يحل شهر رمضان دون أن أشعر بمظاهر الفرحة لمجيئه»، بهذه الكلمات بدأ محمد شاكر الشهير بـ«حمو»، حديثه لـ«الوطن» وهو نجل الراحلة ماما سناء، «أشهر يوتيوبر أم في مصر»، التي توفت في شهر يونيو من العام الماضي.

«بنحاول نعوض غيابها.. والله يرحمها» هكذا تحدث ابن الراحلة ماما سناء، عن غيابها وعن محاولته في الاستمرار مع طقوس شهر رمضان، مثلما كانت والدته حاضره، ليجتمع مع عائلته في منزل خالته، للإفطار معها في أول يوم «اتجمعنا عند خالتي.. وقضينا معها اليوم وكنا حاسين إنها معانا».

ومثل غالبية الأسر كان الإفطار الرسمي أول يوم رمضان في منزل ماما سناء، هو «المحشي والفراخ»، فضلًا عن التزامها بباقي الطقوس الرمضانية: «كانت بتجمعنا كلنا ولازم تعزمنا عندها وتجمع حبايبها، وكانت بتبقى حريصة إننا نصلي التراويح كلنا في البيت عشان ماكنتش بتقدر تنزل».

وفاة ماما سناء، مازال يؤلم ابنها «حمو»، ويحاول تعويض غيابها بما أحبت فعله «هي أثرت فيا جامد.. لكن لا اعتراض على حكمه.. الله يرحمها ويحسن مثواها وأكيد هي في حتة تانية خالص غيرنا»، بحسب حديثه لـ«هن».

ومن بعد رحيل ماما سناء، استكمل ابنها «حمو» الفيديوهات الخاصة بأسرته مثلما كانت حاضرة «أنا بكمل اللي كانت بتعمله وبنعمل الفيديوهات مع مراتي.. ولسه مستمر عشان أعمل اللي كانت عاوزاه.. ولسة في ناس كتير جدًا بيكلموني عنها ويبعتولي رسايل ليها.. لسه اسم ماما سناء حاضر».

وفاة ماما سناء.. أشهر يوتيوبر على السوشيال ميديا

وكانت اليوتيوبر «ماما سناء» رحلت في شهر يونيو الماضي، وخرج وقتها نجلها «حمو» في مقطع فيديو يتحدث عن الإهمال الذي تعرضت له والدته، داخل مستشفى مبرة كفر الدوار التي رفضت استقبالها، بحسب حديثه، ما أدى لتدهور حالتها ووفاتها نتيجة تعرضها لضيق تنفس شديد.

وعقب تداول مقطع الفيديو على منصات «سوشيال ميديا»، تدخل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، للتحقيق في الواقعة، ما أدى إلى إحالة المدير وطبيبين بالمستشفى إلى النيابة العامة، على خلفية اتهامهم بالإهمال في واقعة وفاة ماما سناء والمعروفة بـ«أشهر يوتيوبر».