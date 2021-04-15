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الامارات | "العناق الأول" الصورة الصحافية العالمية الاجمل في 2021

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أمستردام -د ب أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت صورة مؤثرة يظهر فيها شخصان في عناق  للمرة الأولى منذ شهور بسبب جائحة العالمية، بجائزة "الصورة الصحافية العالمية" 2021. ونال المصور الدنماركي مادس نيسن الجائزة الأولى للمسابقة المرموقة خلال مراسم افتراضية أقيمت في أمستردام اليوم الخميس.

وقالت لجنة تحكيم المسابقة إن الصورة الفائزة تجسد تأثير الوباء في أنحاء العالم، كما لا تمثله صورة أخرى. وتحمل الصورة الفائزة اسم "العناق الأول"، والتقطها نيسن لصالح صحيفة "بوليتيكن" الدنماركية اليومية في الخامس من أغسطس 2020، وتظهر فيها البرازيلية روزا لوزيا لوناري التي تبلغ من العمر 85 عاما، تعانقها الممرضة أدريانا سيلفا دا كوستا سوزا، لأول مرة خلال خمسة أشهر، بأحد دور رعاية المسنين.

وكانت الممرضة ترتدي  رداء من البلاستيك، والذي سمح لهما بالعناق دون تلامس جسدي. وأثناء العناق، يتطاير الرداء لتبدوالممرضة وكأنها ملاك. وقال المصور نيسن إن رسالة الصورة هي "الحب والرحمة." وقالت لجنة التحكيم إن الصورة مبدعة، وإنها تلخص ماهية الوباء.

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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