طريقة عمل البط محشي ورق عنب.. وصفة أميرة شنب بخطوات سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يبحث الكثيرون من محبي البط على طريقة عمل البط محشي ورق عنب، تلك الوجبة التي يحرص العديد من الصائمين على إعدادها لتكون وجبة الإفطار خلال شهر رمضان الكريم، ونرصد من خلال هذا التقرير طريقة عمل البط محشي ورق عنب، وفق طريقة الإعلامية أميرة شنب من خلال برنامج أميرة في المطبخ على قناة CBC سفرة، كالتالي:

طريقة عمل البط محشي ورق عنب

مقادير بط محشي ورق عنب

- بطة سليمة.

- كرات.

- جزر.

- كرفس.

- طماطم.

- ثوم فصوص.

- قرفة.

- قرنفل.

- 1 عود قرفة.

- روزماري طازج.

- زعتر.

- مستكة.

- فلفل حصى للصوص.

- عصير برتقال.

- بشر برتقال.

- عسل أبيض.

- نشا.

- ثوم فصوص.

- ملح.

- فلفل أسود.

- ورق عنب مسلوق.

- بصل.

- طماطم.

- دبس رومان.

- ثوم صحيح.

- بصل مفروم.

- شبت.

- بقدونس.

- كزبرة.

- صلصة طماطم.

- ملح وفلفل.

-أرز.

طريقة تحضير بط محشي ورق عنب

- تسلق البطة في الماء المغلي مع إضافة مكونات السلق وتترك على نار عالية في البداية.

- على نار هادئة، تترك البطة، ولكن تطهى بشكل جزئي.

- يضاف عصير البرتقال مع النشا وباقي المكونات على النار، حتى يتماسك القوام، ويقدم مع البطة.

- تضاف جميع المكونات في بولة، ثم يضاف الأرز.

- وفي حلة تلف أصابع ورق العنب، ويضاف البصل، الجزر، الثوم، صلصة الطماطم، دبس الرومان، ويطهى ½ سوى.

- تحشى البطة بلفائف ورق العنب.

- توضع في الفرن ليكتمل طهيها.

- تخرج من الفرن، وتدهن سطح البطة بالصلصة، دبس الرومان، الزيت، الملح، الفلفل.

- توضع مرة أخرى في الفرن، وتقدم مع صوص البرتقال.