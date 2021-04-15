طريقة عمل سلطة الكول سلو.. خطوات سهلة وبسيطة حضريها في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

سلطة الكول سلو من الأطباق الجانبية التي يقبل الكثيرون على تحضيرها وإعدادها خلال شهر رمضان الكريم، بجانب الوجبات الرئيسية، ويمكن تحضير سلطة الكول سلو بطريقة سهلة وبسيطة.

وعرضت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل سلطة الكول سلو، وذلك من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، بطريقة سهلة.

مقادير عمل سلطة الكول سلو

جزر

كرنب

بصلة حمراء

عصير ليمون

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل سلطة الكول سلو

ابشرى الجزر وقطعى الكرنب والبصل شرائح رفيعة.

اخلطى الجزر والكرنب والبصل وأضيفى الملح والفلفل الأسود والمايونيز وقدميها.

طريقة أخرى لتحضير سلطة الكول سلو

وفي طريقة أخرى يمكنك اتبعها لتحضير سلطة الكول سلو في المنزل، ويعرضها «هن» في التقرير التالي، وهي وصفة سهلة على طريقة المطاعم.

مقادير عمل سلطة الكول سلو

1 ملفوف (كرنب) صغير مبشور.

3 جزر مبشور.

5 ملاعق سكر.

علبة مايونيز وسط.

كوب صغير لبن أو زبادي.

طريقة تحضير سلطة الكول سلو

يوضع السكر مع الملفوف والجزر المبشور، حتى يذبل.

يضاف المايونيز واللبن، ويخلط جيدا.

طريقة عمل سلطة جبنة فيتا بالفلفل والنعناع

وتوجد أنواع أخرى من السلطات يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، ومنها سلطة جبنة فيتا بالفلفل والنعناع، من الوجبات الوجبات الخفيفة والسريعة، التي تتميز بمذاق خاص ولذيذ.

وعرض الشيف الشربيني، طريقة عمل سلطة جبنة فيتا بالفلفل والنعناع، وذلك من خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل سلطة جبنة فيتا بالفلفل والنعناع

جبنة فيتا

كوسة

خل

فلفل ألوان

نعناع

بقدونس

ملح

زعتر

فلفل أسود

زيت زيتون

ثوم

زبادي

طريقة عمل سلطة جبنة فيتا بالفلفل والنعناع

في الخطوة الأولى يجب تقطيع الكوسة إلى مكعبات، وتحميرها فى طاسة تحتوي على زيت غزير.

في تلك الخطوة يتم تصفية الكوسة من الزيت، ثم وضعها في وعاء مع إضافة البقدونس والفلفل الألوان، بالإضافة إلى خل وملح وفلفل وزبادي والنعناع والزعتر وزيت زيتون والثوم.

تقطيع الجبنة الفيتا على السلطة، وتقديمها.