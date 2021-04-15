طريقة عمل الأرز المعمر على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الأرز المعمر من الأكلات التي تتواجد على مائدة الإفطار في رمضان، نقدم لكِ طرق مختلفة لعمل الأرز المعمر، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى، مقدمة برنامج على قد الأيد، على سي بي سي سفرة.

مكونات الأرز المعمر الحادق

3 كوب أرز.

1 و نصف كوب ماء.

3 كوب لبن.

2 ملعقة كبيرة سمنة.

ملح.

ربع كيلو قشطة بلدى.

طريقة عمل الأرز المعمر

غلي اللبن والماء والسمنة على النار.

إضافة الملح وتقليبه ثم وضع اللبن على الأرز فى الطاجن.

وضع قطع القشطة على الوجة ثم إدخال الطاجن الفرن حتى تمام النضج.

الأرز المعمر الحلو

المكونات

كوبان لبن.

كوب أرز.

ملح.

سكر.

كوب كريمة لباني.

زبدة.

طريقة عمل الأرز المعمر الحلو

سلق الأرزق باللبن بدلا من الماء.

دهن وعاء عميق بالكامل بالزبدة.

وضع الأرز المخلوط باللبن مع الكريمة.

إضافة الملح ولبن وملعقة من السكر.

وضع الوعاء في الفرن على 240 درجة مئوية، حتى غليان الخليط، ثم إخراجه

وضع الوعاء مرة أخرى على درجة حرارة 180 في الفرن.

فوائد الأرز المعمر

التحكم في ضغط الدم

يعتبر الأرز منخفضا في الصوديوم، لذلك فهو يعتبر واحد من أفضل الأطعمة لأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

الوقاية من السرطان

الأرز «الحبوب الكاملة» مثل الأرز البني غني بالألياف غير القابلة للذوبان التي يمكنها أن تحمي من العديد من أنواع السرطان، والعديد من العلماء والباحثين يعتقدون أن تلك الألياف غير القابلة للذوبان وهي حيوية لحماية الجسم.