هي ولا مش هي.. موديل إعلان عمرو دياب تسبب حيرة كبيرة بين الجماهير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ إذاعة إعلان عمرو دياب الجديد الذي تم إعداده خصيصا لشهر رمضان 2021، والذي يقوم من خلاله بالإعلان عن أحد المشاريع العقارية الضخمة، ربط الجماهير على الفور بين الشبه بين الموديل التي تم الاستعانة بها في الإعلان وبين الموديل التي ظهرت معه في أغنية التسعينات الأكثر شهرة وجماهيرية «تملي معاك»، وتداول رواد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المنشورات التي تحتوي على صور موديل الإعلان وصو موديل أغنية تملي معاك، مصحوبة بعبارات تؤكد بأنها هي نفسها تلك الموديل، معبرين عن مدى سعادتهم برؤيتها من جديد بضحكتها الساحرة وشعرها القصير.

وعقب تداول تلك المنشورات وانتشارها على نطاق واسع، سارع الكثيرون إلى نفي تلك الأنباء، معللين ذلك بأنه تشابه بينهم فقط، وأن السن التقريبي لموديل الأغنية لا يدل على أنها هي موديل الإعلان بعد مرور كل هذه المدة، بالإضافة إلى أن الشركة المنتجة للإعلان لم تصدر أي تصريحات حتى الآن لتؤكد صحة تلك المنشورات، ما سبب حيرة كبيرة بين الجماهير بحقيقة الاستعانة بموديل الأغنية في الإعلان.

وعن إعلان عمرو دياب الجديد الذي تم إعداده لرمضان 2021، فهو يروج لأحد المشاريع العقارية الكبرى من خلال أغنية له وتظهر في صورة الإعلان إحدى الموديلز بظهرها وهي تمارس حياتها اليومية إذ أنها تعيش في الكمباوند الخاص بالإعلان.

وتظهر الموديل بظهرها من بداية الإعلان وحتى نهايته، من خلال الذهاب للعمل والتسوق وإجراء التمارين الرياضية والذهاب لأماكن السهر الليلية، ثم بعد ذلك نجدها تذهب لحفلة لعمرو دياب، ثم يظهر وجهها الذي أثار الجدل، ما وضع الجماهير في حيرة كبيرة حول حقيقتها.

وأغنية تملي معاك من أشهر أغاني الفنان عمرو دياب وتم إنتاجها خلال فترة التسعينات، والأغنية من كلمات أحمد علي موسى وتلحين شريف تاج وتوزيع الأغنية الأساسية طارق مدكور.