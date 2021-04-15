رغم تحفظه على نشر صورها.. مرات قليلة ظهرت فيها زوجة حمو بيكا: تجهيزات الفرح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حل اليوم مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا والراقصة البرازيلية لورديانا، ضيفان على برنامج «رامز عقله طار»، وهو برنامج المقالب للفنان رامز جلال الذي اعتاد على مشاهدته الكثيرون منذ سنوات.

وتميز حمو بيكا بلقطات مختلفة مع جمهوره سواء في أغاني المهرجانات أو في حياته الشخصية، منها موقفه مع زوجته التي يحرص دائمًا على إخفاء صورها وعدم ظهورها كثيرًا، ما عدا في بعض المناسبات البسيطة التي ظهرت فيها زوجة حمو بيكا.

ويرصد «هن» في التقرير التالي، مواقف قليلة ظهرت فيها زوجة حمو بيكا، رغم حرصه على عدم نشر صورها كثيرًا.

رسالة رومانسية في عيد الحب

ففي عيد الحب الماضي، فاجأ مطرب المهرجانات حمو بيكا، متابعيه، بنشر صورة تجمعه بزوجته «زهرة»، ووجه لها رسالة رومانسية عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهر حمو بيكا برفقة زوجته، وهما يرتديان ملابس متشابهة، وعلق برسالة رومانسية قائلًا: «مراتى حبيبتى كل سنة وانتى طيبة، وعقبال مليون سنة وإنتى معايا»، وحرص على إغلاق تعليقات متابعيه.

فيديو متداول للخطوبة

في شهر مارس من العام الماضي، كانت خطوبة حمو بيكا، حيث نشر وقتها صورة للشبكة التي أحضرها لخطيبته «زوزو»، دون أن يظهر وجهها، لكن مقطع فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لحفل الخطوبة.

وكشف مقطع الفيديو عن «تلبيس» حمو بيكا الشبكة لخطيبته، التي ظهرت للمرة الأولى منذ إعلان الخطبة، كما أظهر الفيديو رقص حمو بيكا على المهرجانات الشعبية وسط أصدقائه.

تجهيزات الفرح

وأثناء تجهيزات حفل الزفاف، الذي حدث في شهر سبتمبر الماضي، نشرت خبيرة التجميل مي أدم، عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صور للعروس «زوزو» ترصد مراحل تغير ملامحها.

وأظهرت الصور في البداية العروس بدون مكياج نهائي، بملامح هادئة وطبيعية للغاية، وعيون داكنة اللون، مع الشعر الداكن، قبل أن تخضع لمراحل التجميل، ونشرت بعد ذلك صور مراحل المكياج حتى الشعر وارتداء طرحة الزفاف.

صور الفرح

وعقب الزفاف، نشر حمو بيكا، صور تجمعه بالعروس عبر حسابه على «إنستجرام»، وحرص على إغلاق التعليقات دون أيضًا أن يعلق عليها، وكانت هذه المرة الوحيدة التي نشر خلالها صور لزوجته، قبل أن يهنئها بعيد الحب.